«Розбирав пістолет»: з'явилися деталі поранення миколаївського активіста



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Голову Миколаївського обласного осередку партії «Свобода» Демида Губського після поранення доставили в лікарню

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом інциденту

Поранення активіста громадської організації у Миколаєві сталося з необережності. Постраждалий розбирав травматичний пістолет.

Про це повідомила пресслужба місцевої поліції.

За версією слідства, ввечері чоловік разом з цивільною дружиною та друзями відпочивали у розважальному закладі, після чого вони повернулися додому. Вдома постраждалий вирішив розібрати пістолет.

«Як розповідає жінка, вона почула постріл та побачила, що її чоловік впав. Після чого викликала брата постраждалого, та разом вони звернулись по допомогу до медиків», - розповіли в поліції.

Під час огляду квартири правоохоронці виявили помпову рушницю, гранату Ф-1 та набої до пістолету травматичної дії. Рушниця зареєстрована на постраждалого, але травматичний пістолет він мав незаконно.

«Місцезнаходження пістолету слідчі також встановили та вилучили його. Шляхи надходження зброї та інших причетних до цього осіб тепер встановлюватиме поліція», - зазначили у відомстві.

За фактом інциденту правоохоронці відкрили справу за ст. 128 Кримінального кодексу України, тобто необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Нагадаємо, вранці 11 липня поліція Миколаєва повідомила про доставлення в лікарню з вогнепальним поранення в голову місцевого громадського активіста. ЗМІ дізналися, що постраждав голова обласного осередку партії «Свобода» Демид Губський.

До слова, 8 липня у Києві на вулиці Соломії Крушельницької в житловому комплексі сталася стрілянина. Стрілянина сталась недалеко від місця вибуху в будинку на вулиці Соломії Крушельницької.