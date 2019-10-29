Під Києвом обікрали дачу голови Верховного Суду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Грабіжники проникли в будинок, коли господарів не було вдома

Грабіжники викрали з сейфу велику суму грошей

У селі Любимівка Києво-Святошинського району невідомі обікрали дачний будинок, що належить чоловікові голови Верховного Суду Валентини Данішевської.

Подія сталася у період між 24-м та 28 жовтня за відсутності господарів, повідомили УНН у правоохоронних органах.

Невідомі проникли до приватного будинку та забрали з сейфу гроші на загальну суму понад 40 тисяч доларів.

За попередньою інформацією, зловмисники проникли до будинку через вікно.

Поліцією розпочато досудове розслідування за статтею «крадіжка».

Нагадаємо, нещодавно поліція затримала чотирьох громадян Грузії, які пограбували будинок літньої жінки на Київщині.

Поліція Київщини перевіряє можливу причетність даних осіб до скоєння аналогічних злочинів.

У серпні у Білій Церкві поліція затримала чотирьох молодиків, які вчинили розбійний напад на чоловіка.