У Горішніх Плавнях чоловік поцупив прапор з ганку суду



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Фото: Нацполіція

Молодик відразу зізнався у скоєному

На Полтавщині, у Горішніх Плавнях, «гастролер» зірвав державний прапор з будівлі суду. Як інформує управління Національної поліції Полтавщини, про крадіжку державного прапора України з фасаду будівлі суду поліцейським повідомила керівник апарату міського суду. Жінка зазначила, що прапор зник з будівлі у нічний час.

Поліцейські сектору реагування Горішніх Плавнів гарячим слідом відшукали правопорушника.

Ним виявився 26-річний мешканець сусідньої області, у якого під час поверхневого огляду вилучили речовий доказ. Молодик зізнався у скоєному.

За вказаним фактом розпочали досудове розслідування за статтею 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка).

До слова, на столичній Оболоні чоловік двічі за день обікрав будівельний магазин. Поліцейським правопорушник розповів, що вкрадені вранці товари він збув на ринку, тож вирішив повторити свій «вдалий» шопінг. Перший раз зловмисник завдав збитків магазину на суму 14 200 гривень. У другий свій візит до магазину чоловік вкрав товару на 8 700 гривень.