У Дніпрі чиновники вимагали з родичів померлих 50 тис. грн за дозвіл на поховання

У разі відмови родичів померлого платити «данину», посадовці створювали штучні бюрократичні перешкоди для поховання близької людини

Служба безпеки ліквідувала масштабну злочинну схему у комунальному підприємстві «Міська ритуальна служба» Дніпровської міськради. Чиновники систематично вимагали хабарі за виділення місць для поховання на міських кладовищах, навіть у період воєнного стану. Про це повідомляє пресцентр відомства.

«Щомісяця організатори оборудки одержували «прибуток» приблизно у 7 млн грн. У результаті слідчо-оперативних дій затримано 10 посадовців – це майже весь керівний склад комунального підприємства», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що керівництво установи налагодило незаконний механізм отримання грошей з громадян за надання ритуальних послуг. Отримавши хабарі, учасники схеми «гарантували» людям сприяння у виділенні місць для поховання близьких. Попри офіційний платіж у розмірі 3,5 тис. грн, чиновники вимагали від 10 до 50 тис. грн за одне поховання. «Такса» залежала від локації кладовища та безпосередньо місця захоронення.

У разі відмови родичів померлого платити «данину», посадовці створювали штучні бюрократичні перешкоди для поховання близької людини.

Співробітники СБУ задокументували дев’ять епізодів одержання неправомірної вигоди керівництвом комунального закладу. Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів правоохоронці виявили:

чорнову документацію і комп’ютерну техніку із доказами незаконної діяльності;

майже 5 млн грн, ймовірно отриманих злочинним шляхом.

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Всім затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій зловмисників. Всім учасникам злочину обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше СБУ затримала поплічницю рашистів, яка збирала для РФ «податки» з місцевих.