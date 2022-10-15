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СБУ показала, що окупанти пропонували в обмін за голоси на «референдумі» (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
СБУ показала, що окупанти пропонували в обмін за голоси на «референдумі» (фото)
Правоохоронці виявили там велику партію дитячого одягу у мілітаристичному стилі
фото: СБУ

Окупанти підкупляли мешканців Херсонщини «військовою формою» для дітей

У ході стабілізаційних заходів на деокупованій Херсонщині співробітники Служби безпеки України знайшли ще одну штаб-квартиру рашистів у селі Новоолександрівка. По це повідомляє пресцентр СБУ.

Приміщення сільської ради окупанти використовували як базу для проведення «референдуму». Серед агітаційних матеріалів правоохоронці виявили там велику партію дитячого одягу у мілітаристичному стилі.

Ці речі один в один копіювали одяг російських загарбників і були призначені для місцевих жителів як заохочення прийти і проголосувати на фейковому волевиявленні.

Також українців намагалися підкупити безкоштовними продуктами харчування.

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Втім, коли ворог побачив, що місцеві жителі уникають участі у псевдореферендумі, вони вдалися до погроз та махінацій.

Так, схиливши декількох колаборантів до співпраці, вони дали їм по два озброєних військовослужбовця РФ і почали обхід кожного будинку. Якщо люди не відкривали двері, окупанти все одно враховували всіх прописаних за адресою як голоси «за».

СБУ уже задокументувала ці злочини і отримала списки, установчі дані та всю необхідну інформацію на кожного колаборанта. Всі причетні до злочинів проти основ національної державності будуть неодмінно покарані.

Стабілізаційні заходи в регіоні проводили співробітники Управлінь СБУ та Нацполіції у Херсонській області.

Як повідомлялося, слідчі Служба безпеки України зібрали доказову базу на ще 26 топорганізаторів фейкового референдуму у Донецькій та Луганській областях України.

Теги: росія окупанти СБУ референдум Херсонщина ворог

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