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СБУ затримала «на гарячому» агента РФ, який розвідував позиції ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ затримала «на гарячому» агента РФ, який розвідував позиції ЗСУ
Парубок погодився на співпрацю з ворогом за грошову винагороду
фото: пресслужба СБУ

Поплічнику ворога загрожує до 12 років позбавлення волі

Співробітники Служби безпеки викрили ще одного агента РФ на Харківщині. Поплічника ворога вдавалося затримати «на гарячому» під час збору інформації про позиції та пересування української техніки та військових, повідомляє пресслужба СБУ.

У ході обшуку у нього вилучили мобільний телефон, сім-карти та ноутбук із доказами протиправної діяльності.

За даними слідства, в інтересах російських спецслужб діяв 18-річний мешканець Краснограду Харківської області. Він погодився на співпрацю з ворогом за грошову винагороду.

СБУ затримала «на гарячому» агента РФ, який розвідував позиції ЗСУ фото 1

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Поплічнику ворога загрожує до 12 років позбавлення волі.

Як повідомлялося, контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала російську агентурну мережу, яку ворог перекинув до різних регіонів України. До її складу входило семеро ув’язнених, які перебували на територіях виправних установ Київської, Харківської, Дніпропетровської та Чернігівської областей, куди вони прибули після етапування з тюрем тимчасово окупованої Луганщини.

Теги: війна державна зрада росія Харківщина СБУ телефон

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