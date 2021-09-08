У Києві від коронавірусу померла дівчинка, якій був лише 21 день

Вона стала наймолодшою жертвою пандемії

У Київській дитячій інфекційній лікарні від коронавірусу померла дівчинка, якій виповнився лише 21 день. Про це у коментарі «Українській правді. Життя» розповіла головна лікарка Тетяна Камінська.

Дитину у тяжкому стані доправили до лікарні 27 серпня. Тоді їй було всього 15 днів. З симптомів у неї були задишка, інтоксикація та підвищена температура. У дівчинки діагностували тяжкий респіраторний дистрес-синдром – коли кисень через легені не може потрапити у кров.

У дівчинки та її матері був підтверджений коронавірус. Як розповіла лікарка, мати дитини захворіла на коронавірус за тиждень після виписки з пологового будинку.

«Дитина надійшла з явищами дихальної недостатності і була госпіталізована у відділення анестезіології інтенсивної терапії. Дівчинка була у той же день заінтубована, відразу підключена до штучної вентеляції легенів, отримала обстеження та лікування згідно з нашим локальним протоколом надання допомоги хворим на COVID-19, але незважаючи на це, її стан прогресивно погіршувався, і 2 вересня вона померла», – розповіла Камінська.

За словами лікарки, за весь час пандемії у дитячій лікарні було приблизно 500 дітей із коронавірусною інфекцією, але у всіх був нетяжкий перебіг хвороби, і ніхто не помер.

Як відомо, МОЗ пропонує посилити карантин в Україні з наступного понеділка. З наступного тижня Україна поверне ряд обмежень через коронавірус.

До слова, відомий ізраїльський лікар порадив Україні запровадити кримінальну відповідальність для антивакцинаторів.