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    У Києві від коронавірусу померла дівчинка, якій був лише 21 день

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    Дитину доставили до лікарні у тяжкому стані - У Києві від коронавірусу померла дівчинка, якій був лише 21 день

    Дитину доставили до лікарні у тяжкому стані

    Фото з відкритих джерел

    Вона стала наймолодшою жертвою пандемії

    У Київській дитячій інфекційній лікарні від коронавірусу померла дівчинка, якій виповнився лише 21 день. Про це у коментарі «Українській правді. Життя» розповіла головна лікарка Тетяна Камінська.

    Дитину у тяжкому стані доправили до лікарні 27 серпня. Тоді їй було всього 15 днів. З симптомів у неї були задишка, інтоксикація та підвищена температура. У дівчинки діагностували тяжкий респіраторний дистрес-синдром – коли кисень через легені не може потрапити у кров.

    У дівчинки та її матері був підтверджений коронавірус. Як розповіла лікарка, мати дитини захворіла на коронавірус за тиждень після виписки з пологового будинку.

    «Дитина надійшла з явищами дихальної недостатності і була госпіталізована у відділення анестезіології інтенсивної терапії. Дівчинка була у той же день заінтубована, відразу підключена до штучної вентеляції легенів, отримала обстеження та лікування згідно з нашим локальним протоколом надання допомоги хворим на COVID-19, але незважаючи на це, її стан прогресивно погіршувався, і 2 вересня вона померла», – розповіла Камінська.

    За словами лікарки, за весь час пандемії у дитячій лікарні було приблизно 500 дітей із коронавірусною інфекцією, але у всіх був нетяжкий перебіг хвороби, і ніхто не помер.

    Як відомо, МОЗ пропонує посилити карантин в Україні з наступного понеділка. З наступного тижня Україна поверне ряд обмежень через коронавірус.

    До слова, відомий ізраїльський лікар порадив Україні запровадити кримінальну відповідальність для антивакцинаторів.

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    Теги: Київ смерть коронавірус
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    У Києві від коронавірусу померла дівчинка, якій був лише 21 день