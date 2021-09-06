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    Катування дитини в Черкасах: хлопчик помер, не виходячи з коми

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    До знущань над дитиною може бути причетна його нерідна бабуся - Катування дитини в Черкасах: хлопчик помер, не виходячи з коми
    До знущань над дитиною може бути причетна його нерідна бабуся
    Фото: 5 канал

    Медики боролися за життя семирічного хлопчика два тижні

    Понівечений хлопчик з Черкас, якого могли катувати, помер у лікарні. 7-річний Андрій був госпіталізований з жахливими травмами та ушкодженнями. Дитина перебувала у термінальній комі. Про смерть хлопчика виданню «Про все» повідомив директор Черкаської дитячої обласної лікарні Микола Кондрацький.

    Медики боролися за життя семирічного хлопчика два тижні. У нього була черепно-мозкова травма та численні травми, які викликали сльози навіть у лікарів. Дитина мала пролежні, у неї були надірвані вухо, губа та статевий орган. Також повідомлялося, що на тілі хлопчика були сліди від недопалків.

    Хлопчик помер 5 вересня, о 18:10, сказав Кондрацький.

    У причетності до травмування дитини правоохоронці підозрюють нерідну бабусю хлопчика. Наразі вона знаходиться у СІЗО.

    За даними ЗМІ, її звуть Вікторія Лясова, вона була фігуранткою кримінальних справ, проте відповідальності чомусь уникла. Упродовж 2013-15 років жінка з чоловіком проходила в них, які відкривали через напади собак на людей з нелегального розплідника Лясових.

    Жертвою одного з інцидентів в 2015 році стала мати маленької дитини в парку - жінку врятував охоронець, згодом їй зробили операцію. За два роки собаки покусали сусіда Лясових, за що вони отримали штраф від суду й ухвалу про конфіскацію тварин. Рішення довго не могли виконати.

    Як пише ЗМІ, Лясову кілька разів офіційно розшукували, у тому числі за легкі тілесні ушкодження. В одному з рішень судів у 2020 році також надавався дозвіл на її затримання за грабіж, поєднаний з насильством.

    «Дозволити Черкаському відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області затримати обвинувачену з метою її приводу для участі в розгляді кримінального провадження. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Черкаську місцеву прокуратуру», – йдеться в тексті рішення.

    Як йдеться в матеріалі, тоді правоохоронці жінку «не знайшли», попри те, що вона проживала у себе вдома. На повідомлення від сусідів реакції поліції не було, пишуть журналісти.

    24 серпня цього року в лікарні опинився шестирічний Андрій, нерідний онук Лясової. Його прийомні батьки лікуються у Києві, тому залишили хлопчика Лясовим.

    Медики діагностували у хлопчика гематому головного мозку, відірвані губи й погризені тваринами вуха. Крім того, на тілі виявили сліди опіків від цигарок. Сусіди підозрюють, що хлопця могли шматувати і собаки. У родини з десяток псів, і кілька років тому їхні агресивні алабаї вже нападали на людей, – кажуть місцеві. Також сусіди припускають, хлопчик міг потерпати від домашнього насильства.

    За попередньою інформацією, семирічний хлопчик пролежав без свідомості кілька днів. Вже після цього стало відомо про ймовірні катування дитини.

    Теги: Черкаси діти СІЗО смерть лікарня поліція жінка батьки
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    Катування дитини в Черкасах: хлопчик помер, не виходячи з коми