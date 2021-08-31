На Миколаївщині багатодітна матір сідає до в’язниці за вбивство новонародженої дитини

У суді жінка частково визнала вину і пояснила: приховала вагітність, оскільки боялася, що члени родини будуть змушувати її зробити аборт.

Обвинувачена народила здорову дівчинку, загорнула її у рушник, поклала вниз обличчям у дитячу ванночку, накидавши зверху брудного одягу

Центральний районний суд Миколаєва призначив два роки позбавлення волі для багатодітної матері за умисне вбивство своєї новонародженої дитини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 27 серпня.

За матеріалами справи обвинувачена, будучи матір’ю п’яти дітей, приблизно у серпні 2020 року дізналася, що знову вагітна. Нікому не повідомивши про це, на початку травня 2021 року жінка народила здорову дівчинку у домашніх умовах. Пологи відбулися у ванній кімнаті. Одразу після народження обвинувачена загорнула неволя у рушник, поклала вниз обличчям у дитячу ванночку та накрила зверху купою одягу. У результаті цих дій дитина прожила менше 10 хвилин і задихнулася.

У суді жінка частково визнала вину. Пояснила, що приховала вагітність, оскільки боялася, що члени родини будуть змушувати її зробити аборт. Підтвердила, що пологи відбулися у ванній кімнаті. Щоб не налякати інших дітей, жінка ввімкнула гучно музику і народила дитину. Додала, що вбивати дитину не хотіла, а збиралася відвезти на таксі до пологового будинку.

Як з’ясувало слідство, мертве немовля пролежало у брудних речах дві доби поки його не виявила поліція, яка прибула перевірити скарги щодо завдання тілесних ушкоджень іншим дітям цієї багатодітної сім’ї.

У суді свідок і співробітниця служби у справах дітей зазначила, що після повідомлення багатодітній матері підозру у вчиненні кримінального правопорушення, її дітей передали до центру реабілітації.

«Суд приходить до висновку, що доводи обвинувачуваної щодо її наміру народити і віддати дитину, не позбавляючи її життя є нічим іншим, аніж спробою уникнути відповідальності за вчинені нею дії. Оскільки мати п`ятьох дітей не могла не знати, що повністю накрите тіло новонародженої дитини речами, які перекривають її дихання, призведе до загибелі новонародженої немовляти. Зазначені доводи були підтверджені самою обвинуваченою, яка на запитання прокурора пояснила, що з іншими своїми дітьми після їх народження, вона такий спосіб загортання немовлят ніколи не застосовувала, а пояснити свої дії, окрім заперечення умислу на позбавлення дитини життя одразу ж після пологів, суду не змогла жодним чином», - сказано у вироку.

Суд наголосив, що стаття 27 Конституції України передбачає невід`ємне право на життя кожної людини в Україні, де ніхто не може бути свавільно позбавлений життя, а його захищення є обов`язком держави.