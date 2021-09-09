Смертельна ДТП з хасидами. Стали відомі деталі: загинув батько 10 дітей

Рабин і багатодітний батько Авраам Леві загинув дорогою з України до Ізраїля

Зранку 9 вересня під Києвом в аварію потрапило маршрутне таксі з 13 хасидами

В аварії маршрутного таксі, в якому їхали 13 хасидів, що прямували з Умані до аеропорту «Бориспіль», загинув 45-річний рабин Авраам Леві, житель Бейт-Шемешу і батько 10 дітей. У ДТП постраждали ще четверо паломників, пише видання Vesty.co.il.

Авраам Каф, друг рабина Леві, розповів, що той не був брацлавським хасидом, проте майже щороку здійснював паломництво в Умань. «У нього була велика дружна сім'я. Двоє дітей вже створили свої сім'ї», – додав Каф.

Волонтери організації «Зака» Нахман Ревіво і Ельханан Штаубер, які прибули одними із перших до місця аварії, розповіли, що це була важка ДТП. В організації також додали, що працюють спільно з МЗС Ізраїлю, місією Хабада у Києві, активістами українського відділення «Хевра кадіша», керівництвом місцевих єврейських громад. Водночас вирішується питання про якнайшвидше доправляння тіла покійного рабина в Ізраїль.

Відомо, що маршрутне таксі, в якому він прямував до аеропорту, потрапило в аварію на 109-му кілометрі траси Одеса – Київ, неподалік від села Чупира. Згідно із заявою поліції Київської області, водій маршрутки був засліплений світлом фар зустрічного транспортного засобу і, виконуючи маневр, зіткнувся із зустрічним автобусом, вилетів з дороги та перекинувся у поле.

Нагадаємо, паломники-хасиди почали від’їжджати з Умані.

За останніми даними в Умані перебувало майже 30 тисяч хасидів.

Як повідомлялося, до Умані за місяць до Рош га-Шану почали з’їжджатись хасиди. Вони побоюються, що влада Ізраїлю та України введе карантинні обмеження і вони у вересні не зможуть потрапити на могилу їхнього духовного лідера – Цадика Нахмана.

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