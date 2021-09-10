  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    У трьох областях рівень ковід-госпіталізацій зашкалює

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Норма в 50% госпіталізованих значно перевищена у Львівській та Закарпатській областях - У трьох областях рівень ковід-госпіталізацій зашкалює
    Норма в 50% госпіталізованих значно перевищена у Львівській та Закарпатській областях
    Фото: Громадське

    На сьогодні усі області країни знаходяться в «зеленій» зоні адаптивного карантину

    Станом на сьогодні у трьох регіонах країни епідеміологічні показники вийшли за межі норми, повідомляється на сайті міністерства.

    Львівська область вже довгий час показує високий відсоток госпіталізацій хворих на коронавірус. У п'ятницю, 10 вересня, цей показник становить 62,4%, а напередодні він був у межах 62,3-78%.

    У Закарпатській області другий день поспіль спостерігається висока динаміка ковід-госпіталізацій. За оновленими даними, регіон знаходиться на позначці 60%, хоча напередодні цифра була 50,8%.

    У список тривожної статистики також потрапила і Волинська область. У цьому регіоні відсоток госпіталізацій хворих на коронавірус становить 53,6%, а напередодні він становив 29,9% -37,7%.

    Згідно з введеними нормами, показник динаміки кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим або підозрою на Covid-19 повинна становити не більше 50%.

    Графіка МОЗ

    Графіка МОЗ

    Нагадаємо, за минулу добу 9 вересня в країні виявили 3 615 нових хворих на Covid-19. Також за минулу добу 1 056 осіб госпіталізовано, 1 310 осіб одужали, 76 - померли від ускладнень. За добу методом ПЛР протестували понад 28 тис. осіб, методом ІФА - понад 6 тис.осіб, експрес-тестами - понад 25 тис.осіб.

    За весь час пандемії в Україні коронавірусів захворіли 2 310 554 особи, одужали - 2 218 873 особи, летальних випадків - 54 251.

    Нагадаємо, Україна 13 вересня стане «жовтою». Оприлюднено повний список заборон.

    Глава уряду Денис Шмигаль пояснив, навіщо Україна посилює карантин. Це відбудеться для уникнення жорстких локдаунів або «червоних» зон в країні цієї осені.

    Наразі МОЗ працює над новими правилами карантину з привілеями для вакцинованих.

    Читайте також:
    Теги: Міністерство охорони здоров'я лікарня Україна хвороби карантин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У трьох областях рівень ковід-госпіталізацій зашкалює