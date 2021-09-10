У трьох областях рівень ковід-госпіталізацій зашкалює

Норма в 50% госпіталізованих значно перевищена у Львівській та Закарпатській областях

На сьогодні усі області країни знаходяться в «зеленій» зоні адаптивного карантину

Станом на сьогодні у трьох регіонах країни епідеміологічні показники вийшли за межі норми, повідомляється на сайті міністерства.

Львівська область вже довгий час показує високий відсоток госпіталізацій хворих на коронавірус. У п'ятницю, 10 вересня, цей показник становить 62,4%, а напередодні він був у межах 62,3-78%.

У Закарпатській області другий день поспіль спостерігається висока динаміка ковід-госпіталізацій. За оновленими даними, регіон знаходиться на позначці 60%, хоча напередодні цифра була 50,8%.

У список тривожної статистики також потрапила і Волинська область. У цьому регіоні відсоток госпіталізацій хворих на коронавірус становить 53,6%, а напередодні він становив 29,9% -37,7%.

Згідно з введеними нормами, показник динаміки кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим або підозрою на Covid-19 повинна становити не більше 50%.

Графіка МОЗ

Нагадаємо, за минулу добу 9 вересня в країні виявили 3 615 нових хворих на Covid-19. Також за минулу добу 1 056 осіб госпіталізовано, 1 310 осіб одужали, 76 - померли від ускладнень. За добу методом ПЛР протестували понад 28 тис. осіб, методом ІФА - понад 6 тис.осіб, експрес-тестами - понад 25 тис.осіб.

За весь час пандемії в Україні коронавірусів захворіли 2 310 554 особи, одужали - 2 218 873 особи, летальних випадків - 54 251.

Нагадаємо, Україна 13 вересня стане «жовтою». Оприлюднено повний список заборон.

Глава уряду Денис Шмигаль пояснив, навіщо Україна посилює карантин. Це відбудеться для уникнення жорстких локдаунів або «червоних» зон в країні цієї осені.

Наразі МОЗ працює над новими правилами карантину з привілеями для вакцинованих.

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