У Харкові чоловік з палицею пограбував відділення «Укрпошти»



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Зловмисник забрав із сейфа 30 тисяч гривень Фото: Нацполіція

В приміщення пошти зайшов невідомий чоловік у балаклаві і під загрозою застосування палиці змусив відкрити сейф

У Харкові невідомий чоловік у балаклаві і з палицею пограбував відділення «Укрпошти» на проспекті Льва Ландау.

Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції у четвер, 23 липня.

«В приміщення пошти зайшов невідомий чоловік у балаклаві і під загрозою застосування палиці змусив відкрити сейф. Потім зловмисник зв'язав касира і закрив разом з іншою працівницею в підсобці. Після чого заволодів грошима і втік», - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, підозрюваний забрав із сейфа 30 тисяч гривень і зник у невідомому напрямку. На пошуки чоловіка зорієнтовані наряди поліції.

Інформація внесена до Єдиного обліку. Вирішується питання про кваліфікацію за Кримінальним кодексом України.

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