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    Кримінал

    У Харкові чоловік з палицею пограбував відділення «Укрпошти»

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    <p>Зловмисник забрав із сейфа 30 тисяч гривень</p> - У Харкові чоловік з палицею пограбував відділення «Укрпошти»

    Зловмисник забрав із сейфа 30 тисяч гривень

    Фото: Нацполіція

    В приміщення пошти зайшов невідомий чоловік у балаклаві і під загрозою застосування палиці змусив відкрити сейф

    У Харкові невідомий чоловік у балаклаві і з палицею пограбував відділення «Укрпошти» на проспекті Льва Ландау.

    Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції у четвер, 23 липня.

    «В приміщення пошти зайшов невідомий чоловік у балаклаві і під загрозою застосування палиці змусив відкрити сейф. Потім зловмисник зв'язав касира і закрив разом з іншою працівницею в підсобці. Після чого заволодів грошима і втік», - йдеться в повідомленні.

    За попередніми даними, підозрюваний забрав із сейфа 30 тисяч гривень і зник у невідомому напрямку. На пошуки чоловіка зорієнтовані наряди поліції.

    4.

    Інформація внесена до Єдиного обліку. Вирішується питання про кваліфікацію за Кримінальним кодексом України.

    Нагадаємо, у Гідропарку молодик із газовим балончиком пограбував дідуся.

    Харків Національна поліція України кримінал пограбування Укрпошта
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