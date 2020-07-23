У Харкові чоловік з палицею пограбував відділення «Укрпошти»
Зловмисник забрав із сейфа 30 тисяч гривень
В приміщення пошти зайшов невідомий чоловік у балаклаві і під загрозою застосування палиці змусив відкрити сейф
У Харкові невідомий чоловік у балаклаві і з палицею пограбував відділення «Укрпошти» на проспекті Льва Ландау.
Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції у четвер, 23 липня.
«В приміщення пошти зайшов невідомий чоловік у балаклаві і під загрозою застосування палиці змусив відкрити сейф. Потім зловмисник зв'язав касира і закрив разом з іншою працівницею в підсобці. Після чого заволодів грошима і втік», - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, підозрюваний забрав із сейфа 30 тисяч гривень і зник у невідомому напрямку. На пошуки чоловіка зорієнтовані наряди поліції.
Інформація внесена до Єдиного обліку. Вирішується питання про кваліфікацію за Кримінальним кодексом України.
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