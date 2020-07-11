Підрив автомобіля «Укрпошти»: правоохоронці знайшли вкрадені гроші
«Всі вилучені кошти після процедур, передбачених законом будуть повернуті «Укрпошті» – Геращенко
Поліція шукає п’ятого підозрюваного у пограбуванні автомобіля «Укрпошти»
Правоохоронці провели обшуки в Полтавській області, внаслідок яких були знайдені гроші, вкрадені з автомобіля «Укрпошти». Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Також правоохоронці знайшли пістолет охоронця «Укрпошти», який забрали з собою зловмисники з місця злочину.
«Всі вилучені кошти після процедур, передбачених законом будуть повернуті «Укрпошті» і будуть доставлені адресатам», – написав Антон Геращенко.
Як відомо, поліція шукає п’ятого підозрюваного, можливо пов’язаного з пограбуванням автомобіля. Правоохоронці вже встановили особу підозрюваного.
Нагадаємо, близько 10-ї години 7 липня в поліцію Полтавській області надійшло повідомлення, що поблизу села Тишки Лубенського району невідомі підірвали автомобіль «Газель», який належить «Укрпошті», і заволоділи грошима в сумі понад 2,5 млн грн і табельним пістолетом охоронця.
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив про затримання підозрюваних вчора, 10 липня.
У Полтавській області суд обере запобіжний захід для підозрюваних у підриві і пограбування автомобіля «Укрпошти».