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    Кримінал

    Підрив автомобіля «Укрпошти»: правоохоронці знайшли вкрадені гроші

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    <p>&laquo;Всі вилучені кошти після процедур, передбачених законом будуть повернуті &laquo;Укрпошті&raquo; &ndash; Геращенко</p> - Підрив автомобіля «Укрпошти»: правоохоронці знайшли вкрадені гроші

    «Всі вилучені кошти після процедур, передбачених законом будуть повернуті «Укрпошті» – Геращенко

    Фото Фейсбук Антона Геращенко

    Поліція шукає п’ятого підозрюваного у пограбуванні автомобіля «Укрпошти»

    Правоохоронці провели обшуки в Полтавській області, внаслідок яких були знайдені гроші, вкрадені з автомобіля «Укрпошти». Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

    Також правоохоронці знайшли пістолет охоронця «Укрпошти», який забрали з собою зловмисники з місця злочину.

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    Підрив автомобіля «Укрпошти»: правоохоронці знайшли вкрадені гроші
    Підрив автомобіля «Укрпошти»: правоохоронці знайшли вкрадені гроші
    Фото Фейсбук Антона Геращенко

    «Всі вилучені кошти після процедур, передбачених законом будуть повернуті «Укрпошті» і будуть доставлені адресатам», – написав Антон Геращенко.

    Як відомо, поліція шукає п’ятого підозрюваного, можливо пов’язаного з пограбуванням автомобіля. Правоохоронці вже встановили особу підозрюваного. 

    Нагадаємо, близько 10-ї години 7 липня в поліцію Полтавській області надійшло повідомлення, що поблизу села Тишки Лубенського району невідомі підірвали автомобіль «Газель», який належить «Укрпошті», і заволоділи грошима в сумі понад 2,5 млн грн і табельним пістолетом охоронця.

    Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив про затримання підозрюваних вчора, 10 липня.

    У Полтавській області суд обере запобіжний захід для підозрюваних у підриві і пограбування автомобіля «Укрпошти».

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