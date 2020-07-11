Суд заарештував трьох підозрюваних у підриві авто «Укрпошти»



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Фігурантів справи відправили під варту на 60 діб без права внесення застави Фото: Нацполіція

Зараз поліція розшукує п’ятого фігуранта справи, який допомагав безпосереднім нападникам

Октябрський районний суд Полтави відправив під варту на 60 діб без права внесення застави трьох підозрюваних у нападі на автомобіль «Укрпошти».

Про це повідомляє поліція Полтавської області.

Ще одному підозрюваному запобіжний захід оберуть сьогодні згодом.

Крім того, зараз поліція розшукує п’ятого фігуранта справи, який допомагав безпосереднім нападникам.

Нагадаємо, правоохоронці провели обшуки в Полтавській області, внаслідок яких були знайдені гроші, вкрадені з автомобіля «Укрпошти».

Як відомо, близько 10-ї години 7 липня в поліцію Полтавській області надійшло повідомлення, що поблизу села Тишки Лубенського району невідомі підірвали автомобіль «Газель», який належить «Укрпошті», і заволоділи грошима в сумі понад 2,5 млн грн і табельним пістолетом охоронця.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив про затримання підозрюваних вчора, 10 липня.