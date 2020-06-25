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    У Гідропарку молодик із газовим балончиком пограбував дідуся

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    Зловмисником виявився уродженець Хмельниччини - У Гідропарку молодик із газовим балончиком пограбував дідуся
    Зловмисником виявився уродженець Хмельниччини
    Фото: Нацполіція

    Грабіжник украв у пенсіонера 300 грн

    На території Гідропарку в Києві було скоєно розбійний напад на 78-річного чоловіка. Повідомлення про злочин надійшов до поліції. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група.

    Заявник розповів правоохоронцям, що до нього підійшов невідомий, розпилив йому в обличчя сльозогінну речовину, а поки пенсіонер оговтувався, відібрав 300 гривень та втік. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    При відпрацюванні території правоохоронці побачили чоловіка, схожого за прикметами на нападника, та зупинили його для перевірки. У ході поверхневого огляду експерти виявили у фігуранта речові докази.

    Правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявися уродженець Хмельницької області, 1984 року народження, раніше судимий за пограбування. На даний час він перебуває у розшуку за скоєння крадіжок на території столиці.

    Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

    Фігуранту оголошено підозру та суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

    Зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Як повідомлялося, нещодавно на проспекті Академіка Глушкова у Голосіївському районі молодик із сокирою напав на дівчину та забрав телефон.

    Національна поліція України Київ кримінал напад пограбування Гідропарк злочин
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