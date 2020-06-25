У Гідропарку молодик із газовим балончиком пограбував дідуся



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Зловмисником виявився уродженець Хмельниччини Фото: Нацполіція

Грабіжник украв у пенсіонера 300 грн

На території Гідропарку в Києві було скоєно розбійний напад на 78-річного чоловіка. Повідомлення про злочин надійшов до поліції. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група.

Заявник розповів правоохоронцям, що до нього підійшов невідомий, розпилив йому в обличчя сльозогінну речовину, а поки пенсіонер оговтувався, відібрав 300 гривень та втік. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

При відпрацюванні території правоохоронці побачили чоловіка, схожого за прикметами на нападника, та зупинили його для перевірки. У ході поверхневого огляду експерти виявили у фігуранта речові докази.

Правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявися уродженець Хмельницької області, 1984 року народження, раніше судимий за пограбування. На даний час він перебуває у розшуку за скоєння крадіжок на території столиці.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Фігуранту оголошено підозру та суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, нещодавно на проспекті Академіка Глушкова у Голосіївському районі молодик із сокирою напав на дівчину та забрав телефон.