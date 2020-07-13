Під Києвом озброєна банда пограбувала будинок підприємця (фото, відео)



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Грабіжники вдерлися до помешкання підприємця у селищі Козин Фото: Нацполіція

Група зловмисників ґрунтовно підозрюється у скоєнні розбою, бандитизмі, незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами

На Київщині поліція затримала озброєну банду за вчинення зухвалого розбійного нападу на підприємця.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Так, у червні цього року вночі група невідомих осіб в масках вдерлися до помешкання підприємця у селищі Козин, що на Обухівщині. Нападники залякали господарів, зв’язали їх пластиковими стяжками, застосували зброю і, погрожуючи фізичною розправою, забрали з будинку велику суму грошей. Після чого зникли з місця скоєння злочину.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів працівники Управління карного розшуку поліції Київщини встановили особи зловмисників і затримали їх на території столиці та області. Силову підтримку поліцейської операції забезпечували бійці КОРДу та полку поліції особливого призначення.

Четверо фігурантів затримані у порядку ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України і поміщені до ізолятора тимчасового тримання.

Під час проведення обшуків за місцем проживання злодіїв працівники поліції вилучили зброю, боєприпаси, банківські картки, мобільні телефони, мототранспорт, на якому нападники вчинили розбійний напад, автомобілі та інші речові докази.

Слідчі поліції відкрили кримінальні провадження за ч. 3 ст.187 (Розбій), за ст. 257 (Бандитизм) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Затриманим чоловікам повідомлено про підозру у скоєних злочинах. Працівники поліції перевіряють їх до скоєння інших злочинів на території області.

Запобіжний захід фігурантам обере суд. Правоохоронці звернуться до суду з клопотанням про тримання під вартою.