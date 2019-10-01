Без другого шансу. Доля «мінера» мосту Метро - пил під ногами Авакова? суспільство

Олексій Белько Фото: Уніан

Охочих взяти на поруки Олексія Белька було достатньо – поки не зайшла мова про гроші

«Мінер» столичного мосту Метро Олексій Белько досі залишається за гратами. Як повідомив його адвокат Сергій Поліщук, бажаючих внести за нього призначену судом заставу у розмірі 288 тис. грн не знайшлося. Захиснику Белька не відомо, чи відбувається збір коштів на те, щоб «мінер» у наступні місяці не був змушений сидіти у СІЗО. Тим часом адвокат намагається добитися свободи для свого підзахисного іншим способом: подав апеляцію на рішення суду про арешт на два місяці.

«В апеляції наполягаємо на тому, що рішення про обрання запобіжного заходу було незаконним, просимо його скасувати та прийняти нове рішення, яким призначити більш м'яку міру запобіжного заходу - віддати його на поруки», - сказав Поліщук.

Не ділом, а словом

Під час судового засідання щодо призначення запобіжного заходу народний депутат Яна Зінкевич, командир Корду Микола Кутий і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков висловили готовність взяти підозрюваного на поруки.

Саме Аваков у день інциденту виклав у себе на сторінці у Facebook відео, на якому затриманий Белько намагається пояснити причини, які штовхнули його на стрілянину та «замінування» мосту у стані наркотичного сп’яніння. Відеоролик Аваков доповнив дописом, у якому обіцяє допомогти Бельку – зокрема, і з реабілітацією. Серед іншого йшлося: «Хочу, щоб у цієї людини з'явився шанс! Шанс почати заново і «жити нормальним життям» як він каже.. Звернуся до суду з клопотання про мінімальне покарання для Белька. Про взяття на поруки сержанта. Ми допоможемо йому пройти курс реабілітації від наркотиків і знайти себе заново».

Тоді думки користувачів соцмереж розділилися. Одна частина коментаторів обурювалися – мовляв, виправдовувати кожного наркомана і людину з посттравматичним синдромом дуже небезпечно. Інша частина коментаторів тоді висловили захоплення, людяною позицією міністра, який заявив про свою опіку над підозрюваним із ПТСР та наркозалежністю і готовністю допомогти: «вважаю вчинок Авакова Арсена Борисовича людяним і адекватним ситуації, пора політикам вчитися брати відповідальність на себе, в тому числі саме особистою участю в долі конкретних людей...», «Вашу думку поділяю і дуже сподіваюся, що хлопець розумно скористається рукою допомоги», «Арсене Борисовичу! Ви дуже великодушні», «Правильно, Арсен, ти молодець. Дякуємо. Так і слід. По-людськи. По-людськи. Із розумінням». Сам Аваков теж прокоментував свій допис – звернувся до критиків: «…не думайте, що можете у нас з Кордівцямі забрати людську емоцію і бажання допомогти цьому заплутався хворій людині».

Втім, суд відмовився віддавати «мінера» на поруки, натомість визначив покарання у вигляді двомісячного ув’язнення із можливістю вийти під заставу.

Скріншот рішення суду з Єдиного реєстру судових рішень

Тим часом ані заплатити з власної кишені збирати 288 тис. грн, ані оголосити про збір коштів, аби Белько вийшов на волі о почав обіцяне Аваковим лікування, ніхто не збирався. У Яни Зінченко «Главкому» підтвердили, що коштів ніхто досі не вніс, а адвокат підсудного стверджує, що йому не відомо, щоб хтось займався краудфандингом необхідної суми.

Соцмережі знову-таки висловили невдоволення: мовляв, ті, хто заступався за Белька, могли б і пошукати необхідну суму. Так, ветеран АТО, блогер Назар Приходько звинуватив Авакова у тому, що його допомога – лише на словах: «А пам'ятаєте Авакова: «Дадим человеку шанс! Мы так решили!»... А по факту - зажав 288 тисяч гривень застави...».

«От у п'ятої колони все чітко: затримали Богатирьову, запросили 5 чи 6 мільйонів, а на наступний день Новінскій вже вніс і баба Рая на волі. Ну а Аваков вчергове підтвердив: НІЩО його не зупинить перед досягненням ВЛАСНИХ політичних цілей. Зламана доля нещасного на мій погляд Ветерана Белька - це взагалі для нього пил під ногами...», - додав він.

До слова, користувачі соцмереж теж висловлювали думку, що після такого сповненого людяності допису із обіцянками допомогти Аваков мав би внести заставу.

До слова, отримало на горіхи від користувачів соцмереж і Міністерство у справах ветеранів, яке у себе на сторінці у Facebook висловило готовність захищати інтереси Олексія Белька як і будь-якого учасника російсько-української війни, зокрема його право на повагу, справедливий розгляд цієї справи та допомогу за потреби. Коментатори звинуватили відомство у неефективності і жазі до піару.

Історія справи

Уродженець кримського Форосу Олексій Белько - військовослужбовець. Служив в Силах спеціальних операцій, однак, за даними представників ССО, Белько був звільнений в липні. Також є інформація, що Белько брав участь у спецопераціях у війні на Донбасі як снайпер-розвідник.

18 вересня спричинив у Києві транспортний колапс - погрожував підірвати міст Метро. Перекриття мосту через загрозу теракту припало на години пік, коли мешканці столиці поверталися з роботи. Існує кілька версій того, чому кримчанин захопив міст. Спершу ЗМІ писали, що йому зрадила дівчина йому з іншим військовим, і під час захоплення мосту він вигукував ім’я «Альона». Інша версія причини захоплення – вимога не капітулювати перед Росією у війні на Донбасі. На відео, яке виклав Аваков, сам Белько каже вельми дивні речі. Мовляв, в його квартирі трапляються дивні речі, хтось не давав йому спати впродовж шести діб, не дає йому користуватися телефоном, банківськими картками, що за ним стежать, що впродовж двох тижнів спав у машині. Чоловік визнав, що приймав наркотики, а також визнав, що стріляв під час перебування на мості – із зареєстрованої зброї.

Крім того, відомо, що влітку Белько здав до поліції кілограм вибухівки та майже сотню патронів. Проте після затримання «мінера» у поліції стверджували, що колишній АТОвець не здавав зброю добровільно, а її у нього вилучили. Користувачі соцмереж також висловлювали, що поліція мала б якось моніторити людину, яка зберігала у себе таку велику кількість вибухівки.

Спершу слідчі кваліфікували інцидент як підготовку до теракту, однак згодом стало відомо, що до Белька застосують статтю «Хуліганство».

Наталія Сокирчук, «Главком»