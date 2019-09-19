У Києві «замінували» всі мости, пологові будинки й ТРЦ
За вказаними адресами виїхали слідчі, вибухотехніки та кінологи, вирішується питання про евакуацію людей
У Києві у четвер, 19 вересня, київська поліція отримала анонімне повідомлення про замінування всіх мостів, пологових будинків і ТРЦ у столиці.
Про це повідомляють «Вартові Еспресо».
За вказаними адресами виїхали слідчі, вибухотехніки та кінологи, вирішується питання про евакуацію людей.
Нагадаємо, 18 вересня у середу ввечері поліція затримала чоловіка, який заблокував міст Метро у Києві та погрожував підірвати його.
У спецоперації було задіяно близько 350 силовиків.
Чоловік під час перемовин з правоохоронцями вимагав зустрічі зі своєю дівчиною.
Через надзвичайну подію зупинилася частина червоної гілки метро, в місті були величезні затори.
Раніше повідомлялося, що зловмисник, який захопив міст у Києві, відкрив вогонь по бійцях КОРД. Силовики тоді заявили про готовність до штурму мосту.
Як повідомляв Главком, 18 вересня у Києві озброєний злочинець пригрозив підірвати міст Метро через Дніпро.
Згодом, зловмисник, який погрожував підірвати міст Метро, розстріляв поліцейський дрон.
Особу злодія було встановлено одразу - це Олексій Белько. Нещодавно він добровільно здав до поліції кілограм вибухівки та велику кількість набоїв.
У мережі оприлюднили фото 42-річного зловмисника.