Молодиком, який «замінував» київський вокзал, виявився росіянин



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Чоловік повідомив у поліцію про мінування Центрального залізничного вокзалу

Чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі

Київською місцевою прокуратурою №9 повідомлено про підозру 29-річному громадянину Російської Федерації, який надав неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на залізничному вокзалі Києва.

Слідством встановлено, що 29 серпня 2019 року чоловік зателефонував на телефон спецлінії «102» та повідомив оператора, про те, що у камерах схову на першому та другому поверхах вокзального комплексу станції Київ-Пасажирський та у залах очікування знаходяться вибухові пристрої. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Правоохоронці та піротехніки, які виїжджали місце події, жодних вибухових пристроїв чи вибухонебезпечних речовин не виявили.

Проведеними слідчими діями «мінера» вдалося встановити.

На даний час правопорушнику повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 КК України, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 6 років.

Раніше поліція Києва повідомила, що правоохоронці затримали іноземця за неправдиве повідомлення про замінування Центрального залізничного вокзалу.

Загалом з початку року у кримінальних провадженнях за фактами неправдивого повідомлення про підготовку вибуху оголошено 19 підозр. 17 кримінальних проваджень скеровано до суду, з яких 13 - з обвинувальними актами, 3 – з клопотаннями про застосування примусових заходів медичного характеру, 1 – з клопотанням про примусові заходи виховного характеру (щодо неповнолітнього).