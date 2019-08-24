У Києві «замінували» Майдан Незалежності, коли там проходило святкування



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Територія Майдану була обстежена і перевірена ще до початку заходів

Правоохоронці встановлюють особу, яка повідомила про замінування Майдану Незалежності

У Києві під час проведення офіційних заходів з нагоди Дня Незалежності України 24 серпня правоохоронцям надійшло повідомлення про замінування Майдану Незалежності.

Про це журналістам повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

«Було одне під час офіційних заходів повідомлення про замінування Майдану Незалежності. Порушено кримінальне провадження», - заявив Крищенко.

За його словами, враховуючи, що територія Майдану була обстежена і перевірена ще до початку заходів, фахівці здійснювали перевірку вже після закінчення святкування.

Інформація про закладення вибухівки не підтвердилась.

Начальник поліції Києва повідомив, що правоохоронці встановлюють особу, яка повідомила про замінування.

Нагадаємо, 24 серпня Україна відзначає 28-му річницю Незалежності. Зранку відбулися святкові урочистості до Дня Незалежності у центрі Києва за участю президента Володимира Зеленського.

В центрі столиці, від парку імені Тараса Шевченка до вулиці Хрещатик пройшла альтернативна хода до Дня Незалежності: Марш ветеранів.

У Михайлівському соборі в Києві відбувся молебень за Україну з нагоди Дня Незалежності України, який очолив предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Джерело: УНІАН