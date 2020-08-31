У Ліоні збройні нальотчики викрали 9 млн євро з машини інкасаторів



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Водій і два охоронці, які перебували в інкасаторській машині, не постраждали

У французькому місті Ліон збройні нальотчики викрали дев'ять мільйонів євро.

Пограбування називають найбільшим у Франції за десять років, пише видання The Local.

Інцидент стався в центрі міста в п'ятницю, 28 серпня. Коли броньована машина інкасаторів виїжджала з відділення Банку Франції, її заблокували два фургони. Один з них встав перед нею, інший позаду. З фургонів вискочили озброєні чоловіки і погрозами змусили інкасаторів віддати вантаж.

Отримавши гроші, грабіжники негайно зникли. Пізніше були знайдені згорілі фургони, на яких вони поїхали. Водій і два охоронці, які перебували в інкасаторській машині, не постраждали.

Це найбільше пограбування у Франції за останні десять років. Його порівнюють з викраденням 11,6 мільйона євро, яке відбулося в Ліоні в 2009 році. Пізніше з'ясувалося, що його організував водій інкасаторської машини, уродженець Югославії Тоні Мусулін. Поліції вдалося відшукати велику частину вкраденої суми, проте 2,5 мільйона євро так і не були знайдені.