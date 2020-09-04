Стрілянина в кафе під Києвом: поліція назвала причину конфлікту



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Озброєна рушницями група людей здійснила до 10 пострілів у ресторані «Де Бош»

Слідчі готують підозри всім учасникам інциденту

Стрілянина в кафе в місті Українка Київської області сталася на ґрунті побутових відносин.

Про це на брифінгу повідомив керівник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов.

«В Українці конфлікт стався на ґрунті побутових відносин. Під час цієї події було застосовано мисливську і травматичну зброю. 22 особи встановлені. Зараз встановлений весь автотранспорт, який прибув із Києва, і ці автотранспортні засоби, наразі вони вилучені. Щодо осіб, - слідчі готують підозри кожному з них, хто вчиняв активні дії», - розповів він.

Нєбитов зазначив, що одну особу вже затримали.

Раніше ЗМІ повідомили, що ввечері 2 вересня в ресторані в Українці озброєна рушницями група людей здійснила до 10 пострілів.

Після інциденту в лікарню звернулося троє постраждалих чоловіків з пораненнями. Один з них незабаром зник. Люди отримали поранення з травматичної зброї, але надавати пояснення поліцейським відмовилися.

3 вересня поліція повідомила, що встановила 22 учасники конфлікту.