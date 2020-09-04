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    Стрілянина в кафе під Києвом: поліція назвала причину конфлікту

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    <span>Озброєна рушницями група людей здійснила до 10 пострілів у ресторані &laquo;Де Бош&raquo;</span> - Стрілянина в кафе під Києвом: поліція назвала причину конфлікту
    Озброєна рушницями група людей здійснила до 10 пострілів у ресторані «Де Бош»

    Слідчі готують підозри всім учасникам інциденту

    Стрілянина в кафе в місті Українка Київської області сталася на ґрунті побутових відносин.

    Про це на брифінгу повідомив керівник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов.

    «В Українці конфлікт стався на ґрунті побутових відносин. Під час цієї події було застосовано мисливську і травматичну зброю. 22 особи встановлені. Зараз встановлений весь автотранспорт, який прибув із Києва, і ці автотранспортні засоби, наразі вони вилучені. Щодо осіб, - слідчі готують підозри кожному з них, хто вчиняв активні дії», - розповів він.

    Нєбитов зазначив, що одну особу вже затримали.

    Раніше ЗМІ повідомили, що ввечері 2 вересня в ресторані в Українці озброєна рушницями група людей здійснила до 10 пострілів.

    Після інциденту в лікарню звернулося троє постраждалих чоловіків з пораненнями. Один з них незабаром зник. Люди отримали поранення з травматичної зброї, але надавати пояснення поліцейським відмовилися.

    3 вересня поліція повідомила, що встановила 22 учасники конфлікту.

    Національна поліція України кримінал Київщина ресторан стрілянина
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