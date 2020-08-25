У Києві пограбували квартиру гендиректора телеканалу



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Грабіжники відкрили двері відмичкою Фото ілюстративне

Грабіжники винесли з квартири золоті прикраси

Генеральний директор «1+1 Продакшн» Дмитро Зубко заявив у поліцію про пограбування: невідомі проникли в його квартиру в Печерському районі і винесли ювелірні прикраси.

Він повідомив, що вдома його не було з 15:00 22 серпня до 20:30 24 серпня. Крадіжку він виявив після повернення додому і відразу викликав поліцію. Про це повідомляють «Вести».

Невідомі пошкодили замок вхідних дверей, ймовірно, відкривали відмичкою, і винесли з квартири золоті прикраси: ланцюжок, 2 хрестики і 1 каблучка. Вартість вкраденого Зубко оцінив у 81 тисячу гривень.

Відеокамер на будинку і прилеглій території немає, а сусіди заявили, що нічого підозрілого не бачили.

Нагадаємо, нещодавно київську квартиру найтитулованішої пловчині незалежної України Яни Клочкової обікрав невідомий.