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    Новини

    У Києві пограбували квартиру гендиректора телеканалу

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    Грабіжники відкрили двері&nbsp;відмичкою - У Києві пограбували квартиру гендиректора телеканалу
    Грабіжники відкрили двері відмичкою
    Фото ілюстративне

    Грабіжники винесли з квартири золоті прикраси

    Генеральний директор «1+1 Продакшн» Дмитро Зубко заявив у поліцію про пограбування: невідомі проникли в його квартиру в Печерському районі і винесли ювелірні прикраси.

    Він повідомив, що вдома його не було з 15:00 22 серпня до 20:30 24 серпня. Крадіжку він виявив після повернення додому і відразу викликав поліцію. Про це повідомляють «Вести».

    Невідомі пошкодили замок вхідних дверей, ймовірно, відкривали відмичкою, і винесли з квартири золоті прикраси: ланцюжок, 2 хрестики і 1 каблучка. Вартість вкраденого Зубко оцінив у 81 тисячу гривень.

    Відеокамер на будинку і прилеглій території немає, а сусіди заявили, що нічого підозрілого не бачили.

    Нагадаємо, нещодавно київську квартиру найтитулованішої пловчині незалежної України Яни Клочкової обікрав невідомий

    Національна поліція України ЗМІ Київ кримінал пограбування квартира
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