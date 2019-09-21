У Новоайдарському районі на Донеччині поліція проводила обшуки і масово вилучала зброю та наркотики: фото



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Фото: facebook.com / Операція об'єднаних сил

Обшуки по кримінальним провадженням у населених пунктах Новоайдарського району проводились згідно з дозволом суду

Співробітники поліції, що входять до складу ООС, провели оперативно-профілактичне відпрацювання населених пунктів Новоайдарського району, що межують з окупованою територією. Про це повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил у Facebook.

Головною метою комплексного заходу була профілактика правопорушень, попередження та розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів, посилення безпеки громадян, запобігання незаконному обігу зброї і наркотичних речовин та проведення слідчо-оперативних заходів в межах кримінальних проваджень, по яких проводиться слідство.

Весь час проведення відпрацювання працював оперативний штаб, який керував силами та засобами, що були задіяні у заходах, аналізував та узагальнював їх результати.

Правоохоронцы перевіряли транспортні засоби, які заїжджають або виїжджають з даних населених пунктів, власники зброї, раніше судимі особи та громадяни, які перебувають під адміністративним наглядом. Згідно з дозволом суду проводились обшуки по кримінальним провадженням.

В результаті проведених заходів були виявлені та задокументовані факти незаконного обігу наркотиків, виявлено та вилучено зброя, а за фактами виявлених адміністративних правопорушень було складені відповідні матеріали.