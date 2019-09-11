На Черкащині затримали злочинців, які скоїли збройний напад на автозаправку



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На Черкащині поліція викрила злочинну групу, на рахунку якої збройний напад на автозаправку Фото: Нацполіція

В результаті нападу було поранено працівника АЗС

На Черкащині затримали злочинців, які скоїли збройний напад на автозаправку. Нападникам оголошено про підозру, вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Понад тиждень тому, вночі, на виїзді з міста Сміла група осіб, озброєна пістолетом та помповою рушницею, здійснила розбійний напад на автозаправну станцію. Під час нападу одного працівника було поранено в живіт, іншому вдалося сховатися. Нападники заволоділи значною сумою коштів, алкоголем та тютюновими виробами, після чого з місця події зникли.

Після отримання повідомлення про розбійний напад із застосуванням зброї на території області було введено оперативний план «Сирена» та піднято по тривозі Смілянський відділ і найближчі до місця скоєння кримінального правопорушення відділення поліції.

В результаті проведених заходів оперативники Смілянського відділу поліції встановили місцезнаходження молодиків, які причетні до вчинення розбійного нападу.

Під час обшуку домоволодіння поліцейські виявили помпову рушницю, мисливську рушницю, пістолет травматичної дії, набої та речі, які були викрадені у громадян. Також у зловмисників було виявлено речі, якими вони заволоділи на автозаправній станції.

Зловмисникам оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Житомирі зловмисники накинулись на інкасаторів, коли ті виносили сумки з грошима з магазину. Нападники стріляли і поранили поліцейського в ногу, той встиг закинути сумку з готівкою у броньовану машину, яку напарник заблокував зсередини. Пораненого госпіталізували. Грабіжники втекли на машині без номерів.

Як повідомлялося, на Житомирщині і Київщині оголосили план «Перехоплення» через напад на інкасаторів.