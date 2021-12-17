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    У Хмельницькому засудили матір, яка за 20 тис. грн хотіла продати доньку в бордель

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    44-річна жінка вирішила передати свою на той час 15-річну доньку для подальшої сексуальної експлуатації - У Хмельницькому засудили матір, яка за 20 тис. грн хотіла продати доньку в бордель
    44-річна жінка вирішила передати свою на той час 15-річну доньку для подальшої сексуальної експлуатації
    фото: Нацполіція

    Засуджена раніше вже притягувалася до адмінвідповідальності за невиконання батьківських обов'язків з виховання дитини

    У Хмельницькому суд засудив жінку до шести років позбавлення волі, вона намагалася продати за 20 тис. грн свою неповнолітню доньку у сексуальне рабство. Про це сьогодні повідомляв «Главком», а через кілька годин інформацію підтвердила і поліція Хмельницької області.

    Жінку було затримано у червні 2019 року, правоохоронці задокументували факт продажу своєї дочки матір'ю для подальшої сексуальної експлуатації.

    «44-річна жінка, переслідуючи корисливі мотиви, за 20 тисяч гривень передала свою на той час 15-річну доньку для подальшої сексуальної експлуатації. Дівчинка-підліток мала надавати інтимні послуги у закладі розпусти в одному з курортних регіонів, але матір це жодним чином не бентежило», – йдеться у повідомленні.

    Горе-матір затримали під час отримання грошей за доньку, фото: Нацполіція
    Горе-матір затримали під час отримання грошей за доньку, фото: Нацполіція

    Зазначається, що жінка раніше вже притягувалася до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов'язків з виховання дитини.

    При затриманні суд обрав їй запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

    14 грудня Хмельницький міськрайонний суд закінчив розгляд матеріалів кримінального провадження та визнав обвинувачену винною у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 149 (Торгівля людьми) КК України та визначив покарання у вигляді шести років ув'язнення.

    Нагадаємо, в Івано-Франківську рідні сестри, які координували проституток, отримали реальні терміни.

    Теги: Національна поліція України суд кримінал Хмельницький в'язниця торгівля людьми жінка вирок інтимні послуги бордель
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    У Хмельницькому засудили матір, яка за 20 тис. грн хотіла продати доньку в бордель