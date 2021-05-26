В Івано-Франківську рідні сестри, які координували проституток, отримали реальні терміни

Кожна з обвинувачених сидітиме у тюрмі два роки

Івано-Франківський міський суд визнав винними двох жінок, які є рідними сестрами, у сутенерстві та утриманні місць для розпусти і призначив кожній з них два роки позбавлення з конфіскацією майна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 24 травня.

За даними досудового розслідування, обох обвинувачених залучив до злочинної групи чоловік, який у 2018 році організував в Івано-Франківську бордель з надання інтимних послуг. Рідні сестри виконували функції адміністраторів місць надання послуг сексуального характеру, виступаючи звідниками між відвідувачами, котрі бажали отримати інтимні послуги та особами жіночої статі, залученими ними до проституції.

Прейскурант послуг становив 2 тис. грн за годину і 2,2 тис. грн із виїздом до клієнта. Кошти, які повії отримували за свою роботу, передавали обвинуваченим. За виконання функцій адміністратора обвинувачені отримували 10% від замовлення, тобто 200 грн., а решту віддавали організатору групи.

У день судового розгляду, 24 травня, обоє обвинувачених уклали з прокурором угоди про визнання винуватості, які передбачали реальний термін ув’язення. При цьому у досудових доповідях про обвинувачених орган пробації вказав, що їхнє виправлення можливе без позбавлення або обмеження її волі на певний термін.

Водночас суд затвердив угоди про визнання винуватості і залишив обох сестер під вартою до набрання вироком законної сили.

Як повідомляв «Главком», у квітні Рівненський міський суд визнав винною місцеву мешканку у сутенерстві та втягненні неповнолітньої у заняття проституцією і призначив п’ять років в’язниці, які замінив на три роки іспитового терміну.