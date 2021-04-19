У Рівному сутенерка втягнула неповнолітню до проституції. Її покарав суд

Щоб уникнути реального терміну, обвинувачена уклала угоду про визнання винуватості

Рівненський міський суд визнав винною місцеву мешканку у сутенерстві та втягненні неповнолітньої у заняття проституцією і призначив п’ять років в’язниці, які замінив на три роки іспитового терміну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 8 квітня.

Обвинувачена підшукала двох жінок, одна з яких була неповнолітньою, з метою надання сексуальних послуг за гроші.

Як з’ясувало слідство, протягом грудня 2020 року жінки кілька разів надали інтимні послуги. Зокрема, це відбулося 9 грудня у готельно-ресторанному комплексі Рівного (двоє чоловіків заплатили три тисячі гривень), 10 грудня у приміщенні однієї рівненської фірми та готелю (сексуальні послуги надала неповнолітня, за що отримала 3 тис. грн), 19 і 20 грудня у готелі (заробіток становив 4,5 тис. грн).

Щоб уникнути реального терміну, обвинувачена уклала з прокурором угоду про визнання винуватості. Згідно з документом, жінка повністю визнала вину і погодилася на узгоджене покарання, яке не пов’язано із позбавленням волі.

У підсумку суд затвердив цю угоду. При цьому поклав на обвинувачену низку обов’язків: не виїжджати за межі України без погодження уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Зауважимо, що санкція ч. 3 ст. 303 КК України, за якою судили жінку, передбачає покарання від п’яти до десяти років позбавлення волі.