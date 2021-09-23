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    У Хмельницькому затримали педагога, який на перервах продавав амфетамін

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    Затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна - У Хмельницькому затримали педагога, який на перервах продавав амфетамін
    Затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна
    фото: npu.gov.ua

    Чоловік збував заборонені речовини серед наркозалежних

    Правоохоронці затримали в Хмельницькому викладача одного з ліцеїв, який займався збутом амфетаміну. Для цього він використовував перерви між заняттями в навчальному закладі, де працював. Про це повідомляє Нацполіція.

    Зазначається, що чоловік збував заборонені речовини серед наркозалежних міста. Його затримали під час збуту чергової дози амфетаміну.

    Під час обшуків у 38-річного викладача вилучили гроші, отримані від злочинної діяльності, мобільний телефон, пристрої для вживання наркотиків, а також пакети і згортки з амфетаміном, «солями» і марихуаною.

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    Зараз вирішується питання про оголошення йому підозри і обрання запобіжного заходу. Йому може загрожувати до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна за статтею про незаконне поводження з наркотичними засобами (ч.2 ст.307 КК України).

    До слова, під суд підуть семеро киян, які виготовляли та збували наркотики.

    Також CБУ ліквідувала одну з найбільших в Україні телеграм-платформ із продажу наркотиків.

    Теги: Національна поліція України кримінал наркотики Хмельницький вчитель
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    У Хмельницькому затримали педагога, який на перервах продавав амфетамін