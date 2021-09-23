У Хмельницькому затримали педагога, який на перервах продавав амфетамін

Затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Чоловік збував заборонені речовини серед наркозалежних

Правоохоронці затримали в Хмельницькому викладача одного з ліцеїв, який займався збутом амфетаміну. Для цього він використовував перерви між заняттями в навчальному закладі, де працював. Про це повідомляє Нацполіція.

Зазначається, що чоловік збував заборонені речовини серед наркозалежних міста. Його затримали під час збуту чергової дози амфетаміну.

Під час обшуків у 38-річного викладача вилучили гроші, отримані від злочинної діяльності, мобільний телефон, пристрої для вживання наркотиків, а також пакети і згортки з амфетаміном, «солями» і марихуаною.

Зараз вирішується питання про оголошення йому підозри і обрання запобіжного заходу. Йому може загрожувати до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна за статтею про незаконне поводження з наркотичними засобами (ч.2 ст.307 КК України).

До слова, під суд підуть семеро киян, які виготовляли та збували наркотики.

Також CБУ ліквідувала одну з найбільших в Україні телеграм-платформ із продажу наркотиків.