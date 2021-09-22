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    На Київщині поліція ліквідувала плантацію конопель на 20 млн грн (фото)

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    Поліцейські нарахували майже 100 тис. рослин конопель - На Київщині поліція ліквідувала плантацію конопель на 20 млн грн (фото)
    Поліцейські нарахували майже 100 тис. рослин конопель
    Фото: Нацполіція

    Площа посіву конопель становила понад 3 гектари

    У рамках проведення комплексу оперативно-профілактичних заходів під умовною назвою «Мак» оперативники управління боротьби з наркозлочинністю в Київській області ліквідували масштабну плантацію конопель. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

    Так, оперативники отримали інформацію про те, що на території одного з полів у Бориспільському районі знаходиться плантація рослин конопель. Під час обстеження вказаного району правоохоронці виявили вказаний посів неподалік села Вовчків. Загальна площа, на якій росли коноплі, сягала близько 3,5 га.

    Загалом поліцейські нарахували майже 100 тис. рослин конопель. Вартість виявленої наркосировини за цінами «чорного» ринку становить понад 20 млн грн.

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    На Київщині поліція ліквідувала плантацію конопель на 20 млн грн (фото)
    На Київщині поліція ліквідувала плантацію конопель на 20 млн грн (фото)
    На Київщині поліція ліквідувала плантацію конопель на 20 млн грн (фото)

    Відібрані зразки вилучені та були направлені на проведення відповідних експертних досліджень. Решту рослин знищено.

    За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. На даний час тривають оперативно-розшукові заходи, спрямовані на виявлення осіб, причетних до незаконного посіву нарковмісних рослин.

    Як повідомлялося, співробітники Шевченківського управління поліції перекрили канал надходження канабісу із Житомирської області до Києва. Правоохоронці припинили незаконну діяльність 55-річного мешканця Житомирщини, який на прибудинковій ділянці вирощував кущі коноплі з метою подальшого збуту.

    Теги: Національна поліція України кримінал Київщина наркотики
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    На Київщині поліція ліквідувала плантацію конопель на 20 млн грн (фото)