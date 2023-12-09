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У Херсоні судитимуть священника Московської церкви, який торгував ракетними комплексами «Ігла»

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Херсоні судитимуть священника Московської церкви, який торгував ракетними комплексами «Ігла»
Стосовно священника до суду скеровано обвинувальний акт за фактом придбання, зберігання та збуту вогнепальної зброї
фото: Харківська обласна прокуратура/Telegram

Наразі обвинувачений утримується під вартою, де очікуватиме на вирок суду

У Херсоні судитимуть священника Української православної церкви Московського патріархату, який торгував зброєю та боєприпасами. Про це інформує Херсонська обласна прокуратура.

Слідством установлено, що обвинувачений у вересні 2023 року продав два зенітно-ракетні комплекси «Ігла», призначені для ураження повітряних цілей, а також три порохових заряди до ручного протитанкового гранатомета. За це він отримав 3 тис доларів США.

Також правоохоронці встановили місцезнаходження ще двох схронів зі зброєю і боєприпасами.

Серед виявленого – кулемет, автомат АК-74, порохові заряди, гранати, набої з магазинами різного калібру, штик-ножі.

Стосовно священника до суду скеровано обвинувальний акт за фактом придбання, зберігання та збуту вогнепальної зброї і бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Наразі обвинувачений утримується під вартою, де очікуватиме на вирок суду.

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Теги: прокуратура слідство вирок священник

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