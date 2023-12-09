У Херсоні судитимуть священника Московської церкви, який торгував ракетними комплексами «Ігла»

Стосовно священника до суду скеровано обвинувальний акт за фактом придбання, зберігання та збуту вогнепальної зброї

Наразі обвинувачений утримується під вартою, де очікуватиме на вирок суду

У Херсоні судитимуть священника Української православної церкви Московського патріархату, який торгував зброєю та боєприпасами. Про це інформує Херсонська обласна прокуратура.

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Слідством установлено, що обвинувачений у вересні 2023 року продав два зенітно-ракетні комплекси «Ігла», призначені для ураження повітряних цілей, а також три порохових заряди до ручного протитанкового гранатомета. За це він отримав 3 тис доларів США.

Також правоохоронці встановили місцезнаходження ще двох схронів зі зброєю і боєприпасами.

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Серед виявленого – кулемет, автомат АК-74, порохові заряди, гранати, набої з магазинами різного калібру, штик-ножі.

Стосовно священника до суду скеровано обвинувальний акт за фактом придбання, зберігання та збуту вогнепальної зброї і бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Наразі обвинувачений утримується під вартою, де очікуватиме на вирок суду.

Нагадаємо, священник-кум Оксани Марченко, який пропагував комунізм, уник в'язниці.