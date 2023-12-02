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Російська церква пояснила окупантам, як потрапити до раю (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Російська церква пояснила окупантам, як потрапити до раю (фото)
Нова методичка для окупантів від РПЦ
фото: РПЦ

РПЦ переконує росіян: померти на фронті – вірний спосіб послужити батьківщині

Російська православна церква (РПЦ) видала методичку, у якій дала поради окупантам, як після загибелі на фронті потрапити до раю. Збірку настанов опублікувала пресслужба РПЦ.

Патріархія РПЦ підготувала для російських загарбників кишенькову книгу з промовистою назвою «Жити – батьківщині служити». У ній зібрані російські прислів'я та приказки, цитати зі Святого письма та настанови святих отців.

Збірка передає ідею, що загибель на фронті в Україні – вірний спосіб для окупантів потрапити до раю. 

«Російські прислів'я та приказки вчать нас тому, як потрібно ставитися до Батьківщини, як позбутися страху і обурення несправедливістю, як знайти бадьорість та ясність думки. Прислів'я допомагають оцінювати свої вчинки та дії інших людей, налаштовують на військові будні та зміцнюють волю до перемоги. Збірку добре характеризує російське прислів'я: «Маленька книжка, а духовно об'ємна», – йдеться в передмові.

Російська церква пояснила окупантам, як потрапити до раю (фото) фото 1
фото: РПЦ
Російська церква пояснила окупантам, як потрапити до раю (фото) фото 2
фото: РПЦ
Російська церква пояснила окупантам, як потрапити до раю (фото) фото 3
фото: РПЦ

РПЦ стверджує, що «земля руська вся під Богом». За словами патріархії, росіянам не потрібно засмучуватися, якщо їх закликали на війну, адже вони мають «послужити батьківщині».

Зокрема, у збірці РПЦ можна знайти такі настанови для окупантів:

  • «Дій за статутом – завоюєш честь і славу»;
  • «За статутом жити – легше служити»;
  • «Коли цар знає Бога, Бог і царя, і народ знає»;
  • «Слава російському воїнству. Благословенна пам'ять подвижників Вітчизни, які принесли йому в жертву мужність, мистецтво і життя».

Нагадаємо, що суд визнав, що, згідно зі статутом РПЦ, УПЦ МП є «самокерованою церквою в складі Російської церкви».

До слова, священник РПЦ закликав переглянути зачаття під час зґвалтування жінки. Мовляв, дитина не винна в тому, яким чином вона була зачата.

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Теги: РПЦ пропаганда росіяни росія війна

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