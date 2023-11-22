Стратили українського священника. Нові фотодокази воєнних злочинів росіян у Бучі
«Ми їх «притісняємо», а вони нас просто вбивають...» Журналістка опублікувала нові шокуючі фото з Бучі
Журналістка Ярослава Міщенко опублікувала знімки загиблого священника Православної церкви України Мирона Зваричука з Бучі після того, як місто звільнили від окупації. Міщенко пояснила свій вчинок тим, що шокуючі кадри мають продемонструвати українцям, що таке справжнє гоніння на церкву і на священнослужителів. Саме про гоніння багато років заявляють представники Московської церкви в Україні та їхні куратори з Росії. Проте жоден священник Московської церкви не загинув від рук українських військових, натомість російські окупанти руйнують церкви, вбивають духовенство.
Фото мертвого отця Мирона Зваринчука журналістка опублікувала у себе в Facebook.
Мирон Зваричук – священник Православної Церкви України родом з-під Івано-Франківська, село Росильна, який мешкав у Бучі на вулиці Грушевського. Зв'язок з ним зник 3 березня, коли окупанти зайшли на вулицю Яблунську у Бучі. Зваричук пішов по їжу та воду до волонтерів, але додому не повернувся.
За даними слідства, російські військові знали, що Мирон Зваричук є україномовним священником, погналися за ним вулицею, після чого вбили. Фото було опубліковане вперше журналістом Wall Street Journal. Син Зваричука впізнав батька за фотографією, а наприкінці квітня 2022 року впізнання пройшло очно.
«Ми їх «притісняємо», а вони нас просто вбивають...», – написала Ярослава Міщенко у себе в Facebook.
Міщенко також пояснила, що отримала несподівані фотоматеріали на свій матеріал з Бучі, де на подвір'ї храму була братська могила вірян, і опублікувала їх з дозволу автора.
«Дякую вам за матеріал. Бачу, як тут одна юрисдикція скаржиться на утиски, і думаю. Там в Бучі був вбитий монах, засновник громади, о. Мирон. Його не вигнали з храму, його вбили та як собаку кинули в оглядову яму гаража. Я берегла ваші нерви, а тепер вирішила візуалізувати, що таке гоніння. Вибачте», – говориться у повідомленні.
У містечку Буча під час окупації на території храму Української церкви з’явилася братська могила, у якій поховали 116 осіб, серед яких 30 жінок та двоє дітей. У храмі досі не прибрані стенди з фотографіями тіл бучан, які були поховані на його подвір’ї.
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