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Стратили українського священника. Нові фотодокази воєнних злочинів росіян у Бучі

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Стратили українського священника. Нові фотодокази воєнних злочинів росіян у Бучі
Журналістка показала, як насправді росіяни відносяться до віри та священнослужителів
фото: uaorthodox

«Ми їх «притісняємо», а вони нас просто вбивають...» Журналістка опублікувала нові шокуючі фото з Бучі

Журналістка Ярослава Міщенко опублікувала знімки загиблого священника Православної церкви України Мирона Зваричука з Бучі після того, як місто звільнили від окупації. Міщенко пояснила свій вчинок тим, що шокуючі кадри мають продемонструвати українцям, що таке справжнє гоніння на церкву і на священнослужителів. Саме про гоніння багато років заявляють представники Московської церкви в Україні та їхні куратори з Росії. Проте жоден священник Московської церкви не загинув від рук українських військових, натомість російські окупанти руйнують церкви, вбивають духовенство.

Фото мертвого отця Мирона Зваринчука журналістка опублікувала у себе в Facebook.

Мирон Зваричук – священник Православної Церкви України родом з-під Івано-Франківська, село Росильна, який мешкав у Бучі на вулиці Грушевського. Зв'язок з ним зник 3 березня, коли окупанти зайшли на вулицю Яблунську у Бучі. Зваричук пішов по їжу та воду до волонтерів, але додому не повернувся.

За даними слідства, російські військові знали, що Мирон Зваричук є україномовним священником, погналися за ним вулицею, після чого вбили. Фото було опубліковане вперше журналістом Wall Street Journal. Син Зваричука впізнав батька за фотографією, а наприкінці квітня 2022 року впізнання пройшло очно.

«Ми їх «притісняємо», а вони нас просто вбивають...», – написала Ярослава Міщенко у себе в Facebook.

Міщенко також пояснила, що отримала несподівані фотоматеріали на свій матеріал з Бучі, де на подвір'ї храму була братська могила вірян, і опублікувала їх з дозволу автора.

«Дякую вам за матеріал. Бачу, як тут одна юрисдикція скаржиться на утиски, і думаю. Там в Бучі був вбитий монах, засновник громади, о. Мирон. Його не вигнали з храму, його вбили та як собаку кинули в оглядову яму гаража. Я берегла ваші нерви, а тепер вирішила візуалізувати, що таке гоніння. Вибачте», – говориться у повідомленні.

Стратили українського священника. Нові фотодокази воєнних злочинів росіян у Бучі фото 1

У містечку Буча під час окупації на території храму Української церкви  з’явилася братська могила, у якій поховали 116 осіб, серед яких 30 жінок та двоє дітей. У храмі досі не прибрані стенди з фотографіями тіл бучан, які були поховані на його подвір’ї.

Нагадаємо, 19 жовтня Верховна Рада України підтримала законопроєкт про заборону релігійних організацій, які повʼязані з РФ. Рішення підтримали 267 народних обранців, при цьому деякі з них вимагали не голосувати за законопроєкт, погрожуючи карою Божою. У московській церкві висловили впевненість, що вказаний законопроєкт «не відповідає Конвенції з прав людини та Конституції України».

Шостий апеляційний адміністративний суд встановив, що УПЦ МП з’єднана з Помісними православними церквами через Російську православну церкву (РПЦ). Зокрема, Українська православна церква Московського Патріархату у своєму управлінні керується постановами Архієрейського Собору РПЦ від 25-27 жовтня 1990 року. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Хто працює під брендом «УПЦ»? Суд поставив крапки на «i».

До слова, на початку листопада цього року стало відомо, що московські попи найняли відомого юриста і лобіста Вільяма Берк-Вайта для того, щоб змусити Україну відмовитись від плану заборонити УПЦ МП.

Читайте також: Заборона Московської церкви. Ще дуже рано радіти
Теги: окупанти Буча священник

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