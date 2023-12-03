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Російські священники вмирають на війні в Україні: названо цифри

Надія Карбунар
glavcom.ua
Російські священники вмирають на війні в Україні: названо цифри
Близько ста російських священників щодня перебувають на передовій
фото з відкритих джерел

Правовий статус духовенства, що вирушає на фронт, у Росії не врегульовано

700 священнослужителів РПЦ побували на війні в Україні, семеро священників загинули. Такі цифри назвав на засіданні Всесвітнього російського народного собору глава Синодального відділу із взаємодії зі збройними силами та правоохоронними органами митрополит РПЦ Кирил (Покровський), повідомляє Telegram-канал «Християни проти війни».

За словами Кирила, «близько ста православних священників щодня перебувають на передовій». Депутат Держдуми Ольга Тимофєєва зазначила, що «ніде не числяться і перебувають там фактично як волонтери-добровольці».

Зараз вирішується питання врегулювання правового статусу духовенства, що вирушає на фронт.

«Володимир Путін доручив підтримати концепцію, яка передбачає укладання угод між традиційними конфесіями та Міноборони Росії; виключне право традиційних конфесій, які уклали згадані угоди, спрямовувати військових священників у військові частини; заборона на видачу військовим священникам боєприпасів та зброї; поширення на військове духовенство соціальних пільг, гарантій та компенсацій, встановлених законодавством РФ для військовослужбовців та членів їхніх сімей», – повідомила ігуменя Ксенія (Чернега).

«Справедливою та необхідною» назвав пропозицію про регулювання правового статусу військового духовенства і перший заступник голови Ради муфтіїв Росії Рушан Аббясов.

Раніше ієрей Російської православної церкви (РПЦ) Роман Колеснев закликав переглянути зачаття під час зґвалтування жінки.

До слова, шостий апеляційний адміністративний суд встановив, що УПЦ МП з’єднана з Помісними православними церквами через Російську православну церкву (РПЦ). Зокрема, Українська православна церква Московського Патріархату у своєму управлінні керується постановами Архієрейського Собору РПЦ від 25-27 жовтня 1990 року. 

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Теги: депутат Міноборони путін добровольці військові Telegram фронт

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