Священник-кум Оксани Марченко, який пропагував комунізм, уник в'язниці
Суд призначив священнику покарання у виді трьох років позбавлення волі з випробувальним іспитовим строком один рік
На Закарпатті винесли вирок настоятелю одного із храмів Хустської єпархії Української православної церкви Московського Патріархату за пропагування комуністичної ідеології. Суд визнав священника винним у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 436-1 ККУ та призначив йому покарання у виді трьох років позбавлення волі, з випробувальним іспитовим строком один рік. Про це йдеться у вироку Рахівського районного суду.
Як йдеться у матеріалах справи, настоятель храму Всіх Святих села Біла Церква Хустської єпархії УПЦ МП створив акаунт у соцмережі Facebook під псевдонімом та поширював зображення комуністичної символіки та тоталітарного режиму.
СБУ також знайшла у нього книжки, в яких принижуються релігійні почуття громадян інших конфесій. У окремих брошурах заперечується право України на незалежність, і наголошується, що «Київ, без великої Росії, і окремо від Росії, немислимий в жодному випадку».
За вироком суду йому мають повернути усі вилучені книги та техніку.
Під час судового розгляду священник визнав свою провину та заявив, що його дід був ветераном «Великої Вітчизняної війни», тому у пам’ять про нього він створив акаунт.
«Будучи священнослужителем, не знав, що такі його дії суперечать діючому законодавству, можуть бути розцінені як використання та пропаганди символіки комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів, тобто є символікою комуністичного режиму», – ідеться у вироку.
Як повідомляли ЗМІ, мова йде про священника Віталія Хромея, який є кумом дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко (хрестив із нею дитину депутата Закарпатської облради від ОПЗЖ).
Нагадаємо, обвинувачений у державній зраді колишній український проросійський політик, державний та громадський діяч Віктор Медведчук і колишній український журналіст Денис Жарких заснували політичний проєкт «Другая Украина» і зареєстрували його в Росії як громадську організацію.
До слова, СБУ викрила чотирьох поплічників Медведчука, які готували державний переворот в Україні. Серед них громадянин РФ, військовий розвідник за фахом, який був на «прямому» зв’язку з представниками адміністрації президента РФ та спецслужб країни-агресорки.
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