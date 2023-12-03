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Священник-кум Оксани Марченко, який пропагував комунізм, уник в'язниці

Надія Карбунар
glavcom.ua
Священник-кум Оксани Марченко, який пропагував комунізм, уник в'язниці
СБУ також знайшла у священника книжки, в яких принижуються релігійні почуття громадян інших конфесій
фото: СБУ/Telegram

Суд призначив священнику покарання у виді трьох років позбавлення волі з випробувальним іспитовим строком один рік

На Закарпатті винесли вирок настоятелю одного із храмів Хустської єпархії Української православної церкви Московського Патріархату за пропагування комуністичної ідеології. Суд визнав священника винним у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 436-1 ККУ та призначив йому покарання у виді трьох років позбавлення волі, з випробувальним іспитовим строком один рік. Про це йдеться у вироку Рахівського районного суду.

Як йдеться у матеріалах справи, настоятель храму Всіх Святих села Біла Церква Хустської єпархії УПЦ МП створив акаунт у соцмережі Facebook під псевдонімом та поширював зображення комуністичної символіки та тоталітарного режиму.

СБУ також знайшла у нього книжки, в яких принижуються релігійні почуття громадян інших конфесій. У окремих брошурах заперечується право України на незалежність, і наголошується, що «Київ, без великої Росії, і окремо від Росії, немислимий в жодному випадку».

За вироком суду йому мають повернути усі вилучені книги та техніку.

Віталій Хромей є кумом дружини обвинуваченого у державній зраді колишнього українського проросійського політика Віктора Медведчука Оксани Марченко
Віталій Хромей є кумом дружини обвинуваченого у державній зраді колишнього українського проросійського політика Віктора Медведчука Оксани Марченко
фото з відкритих джерел

Під час судового розгляду священник визнав свою провину та заявив, що його дід був ветераном «Великої Вітчизняної війни», тому у пам’ять про нього він створив акаунт.

«Будучи священнослужителем, не знав, що такі його дії суперечать діючому законодавству, можуть бути розцінені як використання та пропаганди символіки комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів, тобто є символікою комуністичного режиму», – ідеться у вироку.

Як повідомляли ЗМІ, мова йде про священника Віталія Хромея, який є кумом дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко (хрестив із нею дитину депутата Закарпатської облради від ОПЗЖ).

Нагадаємо, обвинувачений у державній зраді колишній український проросійський політик, державний та громадський діяч Віктор Медведчук і колишній український журналіст Денис Жарких заснували політичний проєкт «Другая Украина» і зареєстрували його в Росії як громадську організацію.

До слова, СБУ викрила чотирьох поплічників Медведчука, які готували державний переворот в Україні. Серед них громадянин РФ, військовий розвідник за фахом, який був на «прямому» зв’язку з представниками адміністрації президента РФ та спецслужб країни-агресорки.

Теги: церква книги незалежність вирок Біла Церква священник соцмережі

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