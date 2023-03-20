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Керівник поліції російського міста застрелився у своєму кабінеті

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Керівник поліції російського міста застрелився у своєму кабінеті
Полковник Герман Братчиков вчинив самогубство на робочому місці
фото з відкритих джерел

Полковник Герман Братчиков застрелився одразу після робочої наради з начальством

19 березня начальник поліції Іркутська полковник Герман Братчиков наклав на себе руки відразу після робочої наради з начальством. Про це повідомляють російські ЗМІ. 

Зранку 19 березня полковник Герман Братчиков заступив на чергування та отримав табельний пістолет Макарова. О 8-й годині ранку у нього був запланований важливий онлайн-дзвінок: заступник начальника поліції Головного Управління МВС області Перевалів проводив селекторну нараду, в якій брав участь і Братчиков.

Після наради полковник зайшов до себе в кабінет, зачинився і затих. Братчиков не виходив із нього майже шість годин. Чоловік не відповідав ні на службовий, ні на мобільний телефон, і тоді співробітники поліції вирішили розкрити його кабінет. Усередині вони виявили труп полковника: чоловік застрелився зі службового пістолета.

Причини самогубства Братчикова наразі невідомі. 2019 року поліцейський проходив психологічне тестування, фахівці не виявили жодних факторів ризику. За декілька тижнів до самогубства Братчиков подав заяву про розлучення зі своєю другою дружиною. Офіційно їхній шлюб мали розірвати 27 березня.

Нагадаємо, що нещодавно з вікна випала впливова чиновниця Міноборони РФ. Головну фінансистку Західного воєнного округу знайшли мертвою під вікнами свого будинку. 

Теги: росія самогубство чоловік пістолет полковник розлучення

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