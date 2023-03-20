Загибель чотирьох військових у навчальному центрі. ДБР назвало причини

Тіла військовослужбовців направлені для проведення експертизи

Державне бюро розслідувань попередньо встановило причину загибелі чотирьох військовослужбовців військової частини на Чернігівщині. Про це повідомляє пресцентр відомства.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«18 березня під час штатних стрільб у військовій частині на Чернігівщині здетонував снаряд. Внаслідок вибуху загинуло четверо солдатів», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що працівники ДБР одразу виїхали на місце події, провели огляд, вилучили речові докази.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Тіла чотирьох військовослужбовців направлено до Чернігівського обласного бюро судово-медичної експертизи для проведення відповідних досліджень.

Зареєстровано кримінальне провадження за фактом порушення правил поводження зі зброєю (ст. 414 КК України).

Нагадаємо, що інцидент трапився у 169-му навчальному центр «Десна» імені князя Ярослава Мудрого – військова частина Збройних сил України, що спеціалізується на підготовці особового складу для різних родів Сухопутних військ України. Підпорядковується безпосередньо командуванню Сухопутних військ. Розташований в смт Десна Чернігівської області.

Раніше повідомляли про поранення піротехніків під час розмінування на Херсонщині.