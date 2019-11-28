У Львові депутат місцевої ОТГ організував міжнародний наркосиндикат, - прокурор



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Ірина Діднеко поінформувала, що наркосиндикат налагодив виробництво і збут психотропних речовин на території України, Молдови та Білорусі

Правоохоронці затримали двох керівників та 17 учасників угруповання - Ірина Діденко

На Львівщині розкрили міжнародний наркосиндикат, організований депутатом однієї з об'єднаних територіальних громад.

Про це заявила новий прокурор області Ірина Діденко, яка очолювала розслідування, повідомляє Вголос.

Зазначається, що у рамках процесуального керівництва правоохоронці провели більше 90 обшуків: вилучено 46 кг наркотичних і психотропних речовин, 170 літрів прекурсорів вартістю 25 млн грн, а також боєприпаси, готівку, дорогі автомобілі.

«Затримали двох керівників та 17 учасників угруповання. Всім вручили підозри. Депутату підписала особисто. Попереду обрання запобіжних заходів і робота в рамках досудового розслідування», — повідомила Діденко.

Як встановило слідство, «партнерами» депутата з незаконного бізнесу були ще двоє мешканців Львова. В цілому в синдикаті були задіяні більше 20 осіб, включаючи колишнього поліцейського, який раніше працював у сфері боротьби з наркозлочинністю.

Угруповання налагодило виробництво і збут психотропних речовин на території України, Молдови та Білорусі. «Центр організації був саме у Львові. Регіональні філіали збуту наркотиків були на Київщині, Миколаївщині, Харківщині, Львівщині і на Дніпропетровщині. Три лабораторії в нашій області і дві на Черкащині виготовляли психотропні речовини», — повідомила прокурор Ірина Діденко.

Нагадаємо, 26 листопада поліція на Львівщині затримала 19 учасників наркосиндикату, яким керував депутат.