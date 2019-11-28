Дубінський підозрює, що пранкер Джокер - це сам генпрокурор



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Генпрокурор Рябошапка відмовляється надати свій телефон, щоб його проаналізували слідчі Фото: УНІАН

«Мені здається, там є, що приховувати», - заявив Дубінський

Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський вважає, що пранкером Джокером може бути сам генпрокурор Руслан Рябошапка.

Про це він сказав на брифінгу 28 листопада.

«Я не буду здивований, якщо Джокер і є сам пан Рябошапка. Так як він відмовляється розслідувати цю справу, надавати інформацію, давати слідчі покази чи є доступ до його телефону у когось стороннього… Мені здається, там є, що приховувати», - заявив Дубінський.

Він зауважив, що в ГПУ «немає бажання розслідувати справи, в яких йде мова про кримінальні правопорушення, незаконні винагороди, «смотрящіх», корупцію».

«Ми зверталися в САП з вимогою допитати Рябошапку і отримати доступ до його телефону, щоб під час слідчих дій він продемонстрував свій телефон, чи відбувся злам його телефону… Отримали відписку, що ГПУ не вбачає необхідності допитувати Рябошапку, він відмовляється надати свій телефон, щоб його проаналізували слідчі, і на допит він не буде з’являтися», - розповів нардеп.

Як відомо, раніше Джокер опублікував переписку, в якій він від імені генпрокурора Руслана Рябошапки спілкується із заступником голови фракції партії «Слуга народу» Миколою Тищенком, зокрема, про гроші «в конвертах» для «слуг народу».

Також пранкер Джокер деякий час листувався з нардепом від «Слуги народу» Богданом Яременком під виглядом Рябошапки та змусив його вибачитися за сексскандал у Раді.