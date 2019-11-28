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    Поліція затримала іноземця, який збував наркотики в Києві

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    У чоловіка виявили&nbsp;38 згортків із наркотичною речовиною - Поліція затримала іноземця, який збував наркотики в Києві
    У чоловіка виявили 38 згортків із наркотичною речовиною
    Фото: Нацполіція

    Правоохоронці встановлюють походження наркотиків, виявлених у зловмисника

    На проспекті Маяковського у Деснянському районі Києва працівники карного розшуку зупинили чоловіка, у якого в ході поверхневого огляду виявили 38 згортків із невідомою речовиною, схожою на наркотичну.

    У ході проведення невідкладного обшуку у помешканні фігуранта правоохоронці виявили близько 300 грамів марихуани та ваги. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

     «Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затриманий - 41-річний громадянин іншої держави, дає покази, які будуть ретельно перевірені, а також встановлюється походження наркотиків», - розповів т.в.о. начальника Деснянського управління поліції Юрій Герасименко.

    За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі.

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    Поліція затримала іноземця, який збував наркотики в Києві
    Поліція затримала іноземця, який збував наркотики в Києві
    Поліція затримала іноземця, який збував наркотики в Києві

    Як повідомлялося, працівники Шевченківського управління поліції Києва затримали хлопця за збут наркотичних засобів та психотропних речовин. У нього виявили амфетамін та канабіс, які направили на проведення експертних досліджень.

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