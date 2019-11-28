Поліція затримала іноземця, який збував наркотики в Києві



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У чоловіка виявили 38 згортків із наркотичною речовиною Фото: Нацполіція

Правоохоронці встановлюють походження наркотиків, виявлених у зловмисника

На проспекті Маяковського у Деснянському районі Києва працівники карного розшуку зупинили чоловіка, у якого в ході поверхневого огляду виявили 38 згортків із невідомою речовиною, схожою на наркотичну.

У ході проведення невідкладного обшуку у помешканні фігуранта правоохоронці виявили близько 300 грамів марихуани та ваги. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затриманий - 41-річний громадянин іншої держави, дає покази, які будуть ретельно перевірені, а також встановлюється походження наркотиків», - розповів т.в.о. начальника Деснянського управління поліції Юрій Герасименко.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як повідомлялося, працівники Шевченківського управління поліції Києва затримали хлопця за збут наркотичних засобів та психотропних речовин. У нього виявили амфетамін та канабіс, які направили на проведення експертних досліджень.