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    На Київщині у помешканні крадія поліція знайшла потужну вибухівку (фото)

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    Правоохоронці вилучили у злочинця гексоген&nbsp; - На Київщині у помешканні крадія поліція знайшла потужну вибухівку (фото)
    Правоохоронці вилучили у злочинця гексоген 
    Фото: Нацполіція

    Поліцейські з’ясовують шляхи походження вибухівки та мету її зберігання

    У вересні цього року невідома особа викрала електроінструменти з підсобного приміщення одного з жителів смт Володарка, що на Київщині. Оперативники Володарського відділення поліції встановили, що до скоєння злочину причетний 29-річний місцевий житель.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Під час проведення санкціонованого обшуку працівники поліції за місцем проживання зловмисника виявили речовину світло-коричневого кольору. Речовий доказ, схожий на вибухівку, був поміщений до спеціального пакету та направлений на проведення дослідження.

    Згідно з висновком відповідної експертизи, вилучена речовина є гексогеном - вибухівкою, що належить до групи вибухових речовин підвищеної потужності, має високу питому енергію та швидкість детонації.

    Наразі поліцейські з’ясовують шляхи походження цієї вибухівки та мету її зберігання.

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    На Київщині у помешканні крадія поліція знайшла потужну вибухівку (фото)
    На Київщині у помешканні крадія поліція знайшла потужну вибухівку (фото)

    За фактом незаконного зберігання вибухової речовини поліція відкрила кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

    Національна поліція України Київщина вибухівка розслідування злочинець
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