На Київщині у помешканні крадія поліція знайшла потужну вибухівку (фото)



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Правоохоронці вилучили у злочинця гексоген Фото: Нацполіція

Поліцейські з’ясовують шляхи походження вибухівки та мету її зберігання

У вересні цього року невідома особа викрала електроінструменти з підсобного приміщення одного з жителів смт Володарка, що на Київщині. Оперативники Володарського відділення поліції встановили, що до скоєння злочину причетний 29-річний місцевий житель.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Під час проведення санкціонованого обшуку працівники поліції за місцем проживання зловмисника виявили речовину світло-коричневого кольору. Речовий доказ, схожий на вибухівку, був поміщений до спеціального пакету та направлений на проведення дослідження.

Згідно з висновком відповідної експертизи, вилучена речовина є гексогеном - вибухівкою, що належить до групи вибухових речовин підвищеної потужності, має високу питому енергію та швидкість детонації.

Наразі поліцейські з’ясовують шляхи походження цієї вибухівки та мету її зберігання.

За фактом незаконного зберігання вибухової речовини поліція відкрила кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Триває слідство.