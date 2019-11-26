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    Кримінал

    Поліція на Львівщині затримала 19 учасників наркосиндикату, яким керував депутат

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    Психотропи виготовляли три лабораторії у Львівській області та дві на Черкащині - Поліція на Львівщині затримала 19 учасників наркосиндикату, яким керував депутат
    Психотропи виготовляли три лабораторії у Львівській області та дві на Черкащині

    Регіональні «філії» збуту наркотиків були на Київщині, Миколаївщині, Харківщині, Львівщині та Дніпропетровщині

    Правоохоронці викрили наркоторговців, куратором яких виявився депутат однієї з об’єднаних територіальних громад у Львівській області.

    Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прокурор Львівської області Ірина Діденко.

    «Викрито злочинну організацію, яка розповсюджувала наркотики по всій країні, а також – за кордоном. Центр організації був саме у Львівській області, однак масштаби діяльності злочинців вражають», - написала вона.

    Регіональні «філії» збуту наркотиків були на Київщині, Миколаївщині, Харківщині, Львівщині та Дніпропетровщині. Також наркодилери діяли і за кордоном.

    Психотропи виготовляли три лабораторії у Львівській області та дві на Черкащині. Виготовляли амфетамін, метадон, UR-144 та PVP, МДМА та кокаїн.

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    Поліція на Львівщині затримала 19 учасників наркосиндикату, яким керував депутат
    Поліція на Львівщині затримала 19 учасників наркосиндикату, яким керував депутат
    Поліція на Львівщині затримала 19 учасників наркосиндикату, яким керував депутат
    Поліція на Львівщині затримала 19 учасників наркосиндикату, яким керував депутат
    Поліція на Львівщині затримала 19 учасників наркосиндикату, яким керував депутат

    «Створив злочинне угруповання депутат однієї з територіальних громад Львівської області, до якого залучив більше 20 осіб, зокрема, колишнього поліцейського, який працював у сфері боротьби із незаконним обігом наркотиків», - інформує Діденко.

    Фігуранти справи продавали наркотики через інтернет-магазин, а оплата за їх «послуги» здійснювалась за допомогою системи прийому платежів EazyPay, Btcu.biz, BitObmen.

    Правоохоронці провели понад 90 обшуків, затримали двох керівників та 17 учасників злочинної організації.

    У ході слідчих дій було вилучено 46 кг наркотичних засобів та психотропних речовин, 170 літрів прекурсорів на майже 25 млн грн, боєприпасти, дорогі автомобілі і готівку.

    Затриманим повідомили про підозру. Наразі прокуратура Львівської області готує клопотання до суду про обрання їм запобіжних заходів.

     

    прокуратура Львівщина депутат наркотики поліція
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