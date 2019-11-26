Поліція на Львівщині затримала 19 учасників наркосиндикату, яким керував депутат



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Психотропи виготовляли три лабораторії у Львівській області та дві на Черкащині

Регіональні «філії» збуту наркотиків були на Київщині, Миколаївщині, Харківщині, Львівщині та Дніпропетровщині

Правоохоронці викрили наркоторговців, куратором яких виявився депутат однієї з об’єднаних територіальних громад у Львівській області.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прокурор Львівської області Ірина Діденко.

«Викрито злочинну організацію, яка розповсюджувала наркотики по всій країні, а також – за кордоном. Центр організації був саме у Львівській області, однак масштаби діяльності злочинців вражають», - написала вона.

Регіональні «філії» збуту наркотиків були на Київщині, Миколаївщині, Харківщині, Львівщині та Дніпропетровщині. Також наркодилери діяли і за кордоном.

Психотропи виготовляли три лабораторії у Львівській області та дві на Черкащині. Виготовляли амфетамін, метадон, UR-144 та PVP, МДМА та кокаїн.

«Створив злочинне угруповання депутат однієї з територіальних громад Львівської області, до якого залучив більше 20 осіб, зокрема, колишнього поліцейського, який працював у сфері боротьби із незаконним обігом наркотиків», - інформує Діденко.

Фігуранти справи продавали наркотики через інтернет-магазин, а оплата за їх «послуги» здійснювалась за допомогою системи прийому платежів EazyPay, Btcu.biz, BitObmen.

Правоохоронці провели понад 90 обшуків, затримали двох керівників та 17 учасників злочинної організації.

У ході слідчих дій було вилучено 46 кг наркотичних засобів та психотропних речовин, 170 літрів прекурсорів на майже 25 млн грн, боєприпасти, дорогі автомобілі і готівку.

Затриманим повідомили про підозру. Наразі прокуратура Львівської області готує клопотання до суду про обрання їм запобіжних заходів.