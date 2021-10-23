У Львові затримали зловмисника, який «замінував» залізничний вокзал та лікарню

Мешканцю Черкащини загрожує шість років тюрми за фейкове замінування вокзалу

Сьогодні, 23 жовтня, близько 2.00, до поліції зателефонував анонім та повідомив, що заміновано головний залізничний вокзал. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, а також співробітники інших служб поліції Львівщини. Було евакуйовано близько 75 осіб – працівників вокзалу та пасажирів, повідомляє поліція Львівщини.

Правоохоронці обстежили приміщення вокзалу (зали очікування, камери зберігання, готель, приміщення для персоналу та технічні приміщення) і прилеглу територію – жодних підозрілих предметів та речовин виявлено не було.

Крім того, близько 2.55 на лінію 102 надійшло повідомлення від лікаря одного з медзакладів Львова про те, що невідома особа погрожує замінуванням лікарні.

На місці працювала слідчо-оперативна група відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, а також співробітники інших служб поліції Львівщини. Було проведено евакуацію 150 осіб (ходячих пацієнтів та персоналу) – при огляді приміщень лікарні та прилеглої території вибухонебезпечних пристроїв не виявлено.

У ході проведених оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу, причетну до обох неправдивих повідомлень про замінування – 34-річного мешканця Черкаської області. Поліцейські оперативно встановили місце його перебування та затримали зловмисника на вокзалі.

За фактами слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від двох до шести років. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 15 жовтня на Київщині чоловік «замінував» відділення поліції та суд.

Як повідомлялося, у Славутичі затримали ймовірного псевдомінера, який наприкінці квітня міг повідомити про замінування та вибух на Чорнобильській атомній електростанції.