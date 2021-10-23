«Важко пояснювати двієчникам». Головна інфекціоністка розповіла, як поводитися під час спалаху Covid-19

Голубовська попередила, що головне – уникати скупчення людей

Головна інфекціоністка України Ольга Голубовська пояснила, як слід поводити себе у період зростання захворюваності на Covid-19. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Важко щось пояснювати двієчникам, але доводиться. У період зростання такого інфекційного захворювання, як Covid-19, всі заходи повинні бути спрямовані на роз'єднання, а не на скупчення людей. В іншому випадку – це ще й штучно роздуте зростання захворюваності на додаток до природного процесу. Бідний, бідний наш народ ...», – написала Голубовська.

Інфекціоністка також заявила, що ініціатива МОЗ вакцинувати людей на залізничних вокзалах може ще більше погіршити епідемічну ситуацію.

Раніше ще дві області України перейшли у «червону» зону карантину. З 00 години 00 хвилин 26 жовтня 2021 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 встановлено на території Рівненської та Миколаївської областей.

Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 23229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 1777, медпрацівників – 438. Також за минулу добу госпіталізовано – 5362 особи, летальних випадків – 483, одужало – 8330 осіб.

Як відомо, з 21 жовтня українці не можуть вільно подорожувати територією України потягом, автобусом чи літаком. Обмеження ввели лише для тих, хто не зробив щеплення від коронавірусу.

Також починають діяти нові правила пасажирських перевезень. Українців щеплюватимуть і перевірятимуть на Covid-19 прямо на вокзалах.



