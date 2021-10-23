З 1 листопада в Україні запроваджуються нові правила дорожнього руху

Одна з найбільш принципових змін – обмеження швидкості за межами населених пунктів, які регулюються шириною розмітки

Зміни стосуються всіх аспектів правил дорожнього руху

Українські автомобілісти звикли до постійних змін правил дорожнього руху: тільки за останні пару років оновлень було дев’ять. Але нинішня редакція – не точкова, а масштабна, яка зачіпає буквально всі аспекти ПДР. Змінюються знаки, розмітка, обмеження швидкості, навіть класифікація доріг. Про це повідомляє Thepage.

З одного боку, зрозуміло бажання Мінінфраструктури та Кабміну наблизити ПДР до європейських стандартів і мінімізувати аварійність, яка не дуже-то падає. Але засмучує, що черговий раз зміни внесені без публічного обговорення, яке допомогло б уже на ранній стадії виявити правові колізії та уточнити спірні моменти.

«Армагеддон у нових правилах дорожнього руху? – коментує ситуацію Володимир Караваєв, заступник голови координаційної ради Загальнонаціонального форуму безпеки дорожнього руху. – Намагаючись розібратися з ухваленими змінами, зайшов у глухий кут. У порівняльній таблиці до проєкту постанови – цілковитий хаос. Колишня редакція взагалі не стикується з новою. Над смисловим контекстом можна ридати. І це в Правилах, де навіть кома впливає на чиєсь життя».

Попереджувальні знаки в новій редакції правил дорожнього руху

Зміни стосуються всіх аспектів ПДР. Зміняться розмітка та дорожні знаки, правила зупинки та стоянки, з’являться діагональні пішохідні переходи та загальні дороги для автомобілів і велосипедистів. Одна з найбільш принципових змін – обмеження швидкості за межами населених пунктів, які регулюються шириною розмітки.

Ви не зможете рухатися зі швидкістю 110 км/год, якщо елемент дороги, що відокремлює транспортні потоки протилежних напрямків, не виділено розміткою 1.2 (раніше було 1.1 або 1.2). Розмітки відрізняються своєю шириною – до 15 см і 20 см відповідно. Так що лінійку доведеться возити з собою.

Нагадаємо, 30 вересня Кабінет міністрів України затвердив постанову про внесення змін до правил дорожнього руху.

До слова, для Міністерства внутрішніх справ закупили системи, які вміють розпізнавати обличчя водіїв. Міністерство внутрішніх справ вирішило не обмежуватися камерами, що автоматично фіксують порушення правил дорожнього руху. У найближчому майбутньому на дорогах ще з’являться «розумні» системи, які вміють розпізнавати обличчя водіїв.