На Київщині чоловік «замінував» відділення поліції та суд

Чоловіку загрожує до восьми років ув'язнення за неправдиве повідомлення про мінування

На спецлінію поліції «102» зателефонував чоловік і повідомив, що нібито замінував відділення поліції №1 Броварського районного управління поліції та суд.

На місці події працювали працівники наряду реагування патрульної поліції та слідчо-оперативної група Броварського районного управління поліції. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Під час огляду приміщення вибухових або інших підозрілих предметів не виявлено.

Поліцейські Броварщини оперативно встановили особу псевдомінера. Ним виявився 49-річний житель села Лукаші Баришівської територіальної громади.

Наразі поліцейські з’ясовують мотиви й причини вчинку чоловіка.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності). Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від чотирьох до восьми років.

Нагадаємо, у Славутичі затримали ймовірного псевдомінера, який наприкінці квітня міг повідомити про замінування та вибух на Чорнобильській атомній електростанції.

А в Києві судитимуть чоловіка, який «замінував» кінотеатр.

У вересні в Обухівському районі Київщини чоловік повідомив про замінування пересувного цирку. Цей же 35-річний місцевий житель наступного дня вранці зробив ще один виклик на спецлінію «102», повідомивши про «замінування» Миронівського відділу поліції.