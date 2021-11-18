У метро Харкова через маску сталась стрілянина

Постраждалий внаслідок стрілянини в метро Харкова молодик відмовився від госпіталізації

У метрополітені Харкова між колишнім співробітником податкової поліції і компанією студентів стався конфлікт зі стріляниною. Про це інформує пресслужба міської прокуратури.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що 17 листопада близько 23 години у вагоні поїзда метро між колишнім співробітником податкової поліції та групою студентів стався словесний конфлікт щодо носіння масок», – ідеться у повідомленні.

Чоловік зробив молоді зауваження щодо неправильного носіння захисних масок. У відповідь студенти почали нецензурно лаятись.

«Після виходу з вагона на платформі станції метро «Держпром» конфлікт загострився, студенти почали штовхати чоловіка. Потім колишній поліцейський дістав пістолет та здійснив декілька пострілів вгору та у ногу одного зі студентів. Колишній співробітник податкової поліції ГУ ДПС в Харківській області пояснив свої дії необхідною самообороною», – зазначили у прокуратурі.

У поліції уточнили, що внаслідок конфлікту за медичною допомогою звернувся 23-річний чоловік. Він отримав травму стопи. Від госпіталізації до лікарні постраждалий відмовився.

Правоохоронці також уточнили, що вистріл був зроблений із травматичного пістолета.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно ексспівробітника податкової поліції за фактом хуліганства, згідно з ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від одної тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років.

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