Метро по 20 грн не буде? Кличко поставив крапку

Віталій Кличко переконує, що питання перегляду тарифів на проїзд у комунальному транспорті до кінця опалювального сезону розглядатися не буде

«Ми поставлені перед вибором, або збільшувати цифри в платіжках за комуналку, або підвищувати плату за проїзд», – заявив мер столиці

Мер Києва Віталій Кличко запевнив, що питання перегляду тарифів на проїзд у столиці до кінця опалювального сезону розглядатися не буде. Про це він написав у Facebook.

Він нагадав, що перший заступник голови КМДА ініціював процес публічних консультацій щодо встановлення нових тарифів на проїзд у громадському транспорті Києва. Комунальні підприємства «Київський метрополітен» та «Київпастранс» звернулися до КМДА з тим, що тарифи на перевезення в комунальному транспорті давно не відповідають їх собівартості.

«Ви знаєте, що відбулось значне зростання цін на енергоносії, що є головною складовою вартості тарифу. Також підкреслю, щоб не підвищувати тарифи на опалення і гарячу воду для киян, міська влада вже компенсувала зі столичного бюджету більше 2 млрд грн», – зазначив Кличко.

Він додав, що уряд обіцяв компенсувати ці витрати, але на сьогодні не виконує умов Меморандуму.

«І в цій ситуації Києву доводиться постійно дотатувати також комунальний транспорт та утримувати ціни на проїзд у ньому в кілька разів нижче їх собівартості. Нагадаю, тільки цього року дотація на міський транспорт становить 4,5 млрд грн. З міського бюджету. Тобто, ми поставлені перед вибором, або збільшувати цифри в платіжках за комуналку, або підвищувати плату за проїзд. Бо увесь бюджет столиці ми не можемо пустити тільки на дотації», – заявив мер Києві.

Також він визнав, що розуміє, наскільки чутливим є питання вартості проїзду для киян.

«І зазначу, що винесене воно поки тільки на обговорення. Це – проєкт. А не ухвалене рішення!… Але як у мера Києва, у мене позиція наступна і чітка: Питання перегляду тарифів на проїзд у комунальному транспорті до кінця опалювального сезону розглядатися не буде!», – резюмував Кличко.

Нагадаємо, через різке подорожчання проїзду в Києві Рада готує аудит, а регулятор лякає судом.

Як повідомлялося, у Києві підвищиться вартість проїзду у комунальному громадському транспорті. Одна поїздка у комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка.

Мер Києва Віталій Кличко назвав підвищення вартості проїзду в громадському транспорті столиці з наступного року вимушеним кроком та заспокоїв киян, що для них ціна становитиме 12, а не 20 грн.

Нагадаємо, 20 жовтня влада Києва заявила, що готується підвищення тарифу на проїзд у комунальному транспорті. Але столичні чиновники тоді запевняли, що проїзд «точно не буде 20 гривень».

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