  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Метро по 20 грн не буде? Кличко поставив крапку

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Віталій Кличко переконує, що&nbsp;питання перегляду тарифів на проїзд у комунальному транспорті до кінця опалювального сезону розглядатися не буде - Метро по 20 грн не буде? Кличко поставив крапку
    Віталій Кличко переконує, що питання перегляду тарифів на проїзд у комунальному транспорті до кінця опалювального сезону розглядатися не буде
    фото: glavcom.ua

    «Ми поставлені перед вибором, або збільшувати цифри в платіжках за комуналку, або підвищувати плату за проїзд», – заявив мер столиці

    Мер Києва Віталій Кличко запевнив, що питання перегляду тарифів на проїзд у столиці до кінця опалювального сезону розглядатися не буде. Про це він написав у Facebook.

    Він нагадав, що перший заступник голови КМДА ініціював процес публічних консультацій щодо встановлення нових тарифів на проїзд у громадському транспорті Києва. Комунальні підприємства «Київський метрополітен» та «Київпастранс» звернулися до КМДА з тим, що тарифи на перевезення в комунальному транспорті давно не відповідають їх собівартості.

    «Ви знаєте, що відбулось значне зростання цін на енергоносії, що є головною складовою вартості тарифу. Також підкреслю, щоб не підвищувати тарифи на опалення і гарячу воду для киян, міська влада вже компенсувала зі столичного бюджету більше 2 млрд грн», – зазначив Кличко.

    Він додав, що уряд обіцяв компенсувати ці витрати, але на сьогодні не виконує умов Меморандуму.

    «І в цій ситуації Києву доводиться постійно дотатувати також комунальний транспорт та утримувати ціни на проїзд у ньому в кілька разів нижче їх собівартості. Нагадаю, тільки цього року дотація на міський транспорт становить 4,5 млрд грн. З міського бюджету. Тобто, ми поставлені перед вибором, або збільшувати цифри в платіжках за комуналку, або підвищувати плату за проїзд. Бо увесь бюджет столиці ми не можемо пустити тільки на дотації», – заявив мер Києві.

    Також він визнав, що розуміє, наскільки чутливим є питання вартості проїзду для киян.

    «І зазначу, що винесене воно поки тільки на обговорення. Це – проєкт. А не ухвалене рішення!… Але як у мера Києва, у мене позиція наступна і чітка: Питання перегляду тарифів на проїзд у комунальному транспорті до кінця опалювального сезону розглядатися не буде!», – резюмував Кличко.

    Нагадаємо, через різке подорожчання проїзду в Києві Рада готує аудит, а регулятор лякає судом.

    Як повідомлялося, у Києві підвищиться вартість проїзду у комунальному громадському транспорті. Одна поїздка у комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка.

    Мер Києва Віталій Кличко назвав підвищення вартості проїзду в громадському транспорті столиці з наступного року вимушеним кроком та заспокоїв киян, що для них ціна становитиме 12, а не 20 грн.

    Нагадаємо, 20 жовтня влада Києва заявила, що готується підвищення тарифу на проїзд у комунальному транспорті. Але столичні чиновники тоді запевняли, що проїзд «точно не буде 20 гривень».

    Читайте також:
    Теги: Віталій Кличко Київ тарифи громадський транспорт метро гроші опалення дотації транспорт Київпастранс перевезення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Метро по 20 грн не буде? Кличко поставив крапку