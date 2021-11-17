Карантин у Києві. Як пасажири метро дотримуються обмежень (фото)

Частина пасажирів або взагалі без масок, або спускають їх з обличчя

У метрополітені постійно лунають заклики дотримуватися карантинних обмежень

У той час, коли в Києві запроваджено посилені обмеження в умовах «червоної» зони, багато пасажирів громадського транспорту їздять без захисних масок. Про це повідомляють користувачі соцмережі.

Зокрема, така картина спостерігається у столичному метро. Пасажири заходять у підземку в масках, оскільки за цим на вході слідкують співробітники метро та правоохоронці, а на платформах і у вагонах знімають їх.

Водночас у метрополітені постійно лунають заклики дотримуватися карантинних обмежень і користуватися засобами індивідуального захисту.

Деякі пасажири неправильно носять маски Фото: glavcom.ua

Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

Зокрема, заборонено перевезення пасажирів громадським транспортом, у тому числі метрополітеном (крім осіб до 18 років), без негативного ПЛР-тесту на Covid-19 або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години; або «жовтого» чи «зеленого» Covid-сертифіката; або документа про одужання особи від зазначеної хвороби. Також заборонено перебування без захисних масок у підземних переходах, на зупинках громадського транспорту та в транспорті.

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