НАБУ перевіряє депутата ОПЗЖ, який задекларував дві Toyota Land Cruiser вартістю $800 кожна



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Суто Мамоян підозрюється у заниження суми декларування на понад 8,5 млн грн

Депутат від партії «Опозиційна платформа – За життя» підозрюється у декларуванні завідомо неправдивих відомостей у декларації за 2019 рік

Національне антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування щодо народного депутата від партії «Опозиційна платформа – За життя» Суто Мамояна, який, ймовірно, знецінив своє майно на 8,5 млн грн під час подання декларації про доходи.

Про це повідомили у пресслужбі Ради громадського контролю НАБУ у понеділок, 27 липня.

Депутат підозрюється у декларуванні завідомо неправдивих відомостей у декларації за 2019 рік.

Можливе заниження суми на понад 8,5 млн грн даних щодо вартості придбаних автомобілів Toyota Land Cruiser 200, а також придбання двох квартир у житловому комплексі «Зарічний» площею 124 та 125 кв.м. Відомство не вказало більше ніякого майна, окрім квартир та авто.

Попередня правова кваліфікація правопорушення: декларування недостовірної інформації.

Як повідомляє Радіо Свобода, нардеп партії Суто Мамоян у 2019 році задекларував дві квартири та автомобілі, вказавши в декларації,що вони вартували дешевше за ринкові ціни. Зазначається, що у декларації йдеться, що 11 липня минулого року Мамоян отримав у власність два елітні авто: Toyota Land Cruse 200 2017 та 2018 року випуску. У своїй декларації кожну автівку він оцінив у 20 тис. грн (ринкова вартість таких автомобілів у 2019-му, за оцінкою аналітиків профільного автомобільного ресурсу «Auto Ria», становила від 62 тис. доларів за одиницю).

Окрім того, 27 червня 2019 року Мамоян став власником двох квартир у столиці на березі Дніпра площею 124,7 та 125,1 кв. м.

Повідомляється, що у декларації Мамояна кожна з цих квартир оцінена у 500 тис. гривень, при тому, що ринкова вартість квартир такого метражу у Києві у цьому комплексі у 2019-му році, за даними експертки з продажу нерухомості Варвари Бочай, стартувала від $1,2 тис. за кв. м. За її словами, придбати таку нерухомість за ціною, яка вказана у декларації Мамояна, було б нереально, бо вона «значно занижена».

Відтак, ціна кожної з двох квартир, вказаних у декларації депутата Мамояна, занижена майже у вісім разів. Адже квартири з таким метражем і у цьому комплексі станом на червень 2019 року продавались за майже 4 млн грн.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Національне агентство із запобігання корупції перевірить дані про статки народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Федора Христенка після того, як ЗМІ опублікували інформацію про дорогу вечірку, влаштовану його дружиною в Москві.